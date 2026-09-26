"MasterChef Celebrity": cómo se define la eliminación y quién decide quién se va

Cada semana, MasterChef Celebrity enfrentará a sus participantes a una nueva instancia de riesgo, donde cualquier error en la cocina puede significar el final del sueño.

Muchos espectadores llegan al reality de Telefe con la lógica de otros formatos todavía fresca, sobre todo quienes estaban siguiendo Gran Hermano, y buscan entender el mecanismo puertas adentro de la competencia gastronómica.

Quién decide realmente la eliminación en MasterChef

Quien define la salida de cada participante es exclusivamente el jurado, compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana, que reemplazó este año a Donato de Santis. El público no interviene en ningún momento del proceso.

En MasterChef Celebrity no existe una instancia de voto telefónico ni de aplicación. Toda la resolución recae en la mirada técnica de los tres chefs.

Cada gala evalúan sabor, cocción, presentación y creatividad de los platos. No hay compasión de por medio ni cuestiones de simpatía con la audiencia.

Quien define la salida en MasterChef Celebrity 2026 de cada participante es exclusivamente el jurado del programa.

Cómo se llega a la gala de eliminación

El camino hacia el riesgo de salida empieza antes del domingo. Durante la semana, los participantes compiten en distintas pruebas.

Quien presenta el peor plato de la semana recibe el delantal negro .

de la semana recibe el . Ese delantal lo obliga a competir directamente en la próxima gala de eliminación .

. En algunas semanas, más de un participante puede quedar en riesgo según la dinámica del programa.

El delantal negro funciona como una sentencia anticipada, ya que marca quién arranca la gala con la soga más ajustada al cuello.

Qué pasa el día de la eliminación

Durante la gala, los concursantes en riesgo cocinan un nuevo plato bajo consigna especial. El jurado los observa y prueba cada preparación en vivo.

Tras la degustación, los tres chefs deliberan en privado y definen quién abandona el delantal.

Una vez decidido, uno de los jurados comunica el veredicto frente a cámara. Esa escena suele ser el momento más tenso de cada semana.