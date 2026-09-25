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MasterChef Celebrity: cuándo empieza y a qué hora, día por día

Telefe confirmó el regreso del certamen culinario. Ya circula el día y el horario exactos.

Dayra, Arellano
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MasterChef Celebrity vuelve a la pantalla de Telefe con una nueva temporada y una fecha que ya empezó a circular entre los fans.

La conducción sigue en manos de Wanda Nara, y el jurado suma una cara nueva. Maru Botana ocupa el lugar de Donato De Santis, junto a Damián Betular y Germán Martitegui.

Cuándo empieza MasterChef Celebrity 2026

El estreno es el lunes 28 de septiembre a las 22:15, con emisión en Telefe. Después, el certamen llega a otras señales y plataformas:

  • Telefe: estreno en vivo, lunes 28 a las 22:15
  • TNT: repite el capítulo al día siguiente
  • Discovery Home & Health: se suma a la semana, con maratones los fines de semana

Antes de cada emisión, Telefe transmite un streaming propio desde las 22, conducido por Cachete Sierra y Lola Latorre.

De qué trata la nueva temporada de MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity reúne a personalidades del espectáculo, la música y el deporte en una cocina de estudio. Ahí deben superar desafíos culinarios eliminatorios hasta coronar a un campeón.

La temporada anterior la ganó Ian Lucas, tras una final que dejó 10,4 puntos de rating, con 119 emisiones en total.

Ian Lucas, ganador de la temporada anterior de MasterChef Celebrity.
Ian Lucas, ganador de la temporada anterior de MasterChef Celebrity.

Qué pasa en el detrás de cámaras del certamen

Las grabaciones arrancaron el jueves 17 de septiembre en el estudio de Telefe en Martínez, en la zona norte del Gran Buenos Aires.

El piso estrenó una estética más dorada, con estrellas colgantes que llevan los nombres de los 24 participantes.

Wanda Nara los presentó uno por uno: el primero en entrar fue el músico Alejandro Lerner, seguido por la locutora Elizabeth Vernaci, el actor Diego Ramos y el humorista Campi.

Cuando llegó el turno de Juli Poggio, la ex Gran Hermano saludó a la conductora con un guiño al Wandagate que arrancó risas.

Cuando llegó el turno de Juli Poggio, la ex Gran Hermano saludó a la conductora con un guiño al Wandagate: "Hola Wanda, me muero".

La frase arrancó risas en el piso y Wanda Nara respondió con un "Ya entra con todo".

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