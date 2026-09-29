"MasterChef Celebrity" debutó con tensión: quiénes recibieron los primeros delantales grises

Después de meses de espera, este lunes debutó una nueva temporada de "MasterChef Celebrity". Tras la presentación de Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, además de las doce figuras que asumieron el desafío, llegó la primera prueba. Las duplas se enfrentaron a una consigna espacial y rápidamente quedaron expuestos los nervios, desacuerdos y errores técnicos que podrían marcar el camino de la competencia.

Alejandro Lerner, Luck Ra, Edith Hermida, Elizabeth "la Negra" Vernaci, Pablo Migliore, Mike Amigorena, Campi, Morena Beltrán, la China Ansa, Paula Trapani, Luciana Geuna y Nazareno Casero fueron las primeras figuras que se animaron al rigor de las cocinas más famosas. Distribuidos en distintas estaciones luego de sacar pines de una bolsa, Wanda Nara anunció un cambio: debían cocinar de a dos y presentar una preparación vinculada con el universo.

Luck Ra y Campi fueron los primeros en pasar al frente. Con una coreografía incluida, presentaron "Fogos y Deimos", un lomo acompañado por dos purés y dos salsas, inspirado en las lunas de Marte. Sin embargo, la puesta en escena quedó rápidamente opacada por la cocción de la carne. Martitegui no dejó pasar el detalle y lanzó: "Un aplauso para el punto que no vino".

La devolución empeoró cuando el chef encontró pedazos de papa enteros dentro del puré. Campi explicó que se trataba de una técnica "oriental", pensada para dejar algunos trozos y generar textura. La respuesta fue contundente: "Esto, en una gala de eliminación, te deja afuera". Así, la dupla terminó con el delantal gris.

Luck Ra y Campi en "MasterChef Celebrity" (Foto: Telefe).

Luego fue el turno de Vernaci y la China Ansa, quienes llevaron una merluza con puré de zanahoria y un cremoso de papa y espinaca. La presentación buscó mantener la temática espacial y la conductora radial describió su propuesta: "Es una galaxia que tiene polvo cósmico alrededor, que son las zanahorias". Ante la reacción de Martitegui, sumó: "Ponele voluntad, por favor, señor chef".

Los roces entre ambas también fueron parte de la escena. Aunque aseguraron haber trabajado juntas, el jurado advirtió que la falta de coordinación podía afectar el resultado. "La cocina es un trabajo en equipo. Si el equipo no funciona y se pelea, no puede haber un buen plato", señaló Martitegui. Botana, por su parte, observó problemas en el equilibrio de sabores.

La Negra Vernaci y la China Ansa en "MasterChef Celebrity" (Foto: Telefe).

Mike Amigorena y Pablo Migliore apostaron por un medallón de cerdo con puré de boniato y una salsa de cereza, jengibre y naranja. El plato fue bautizado "Bicicleta Saturno", en referencia al pasado futbolístico de Migliore. Betular fue directo durante la degustación: "Le falta todo: le falta sal, nuez moscada, pimienta, salvia". Martitegui coincidió y cuestionó especialmente la salsa: "Quedó un puré, esto no es una salsa, no es agradable de comer".

Luciana Geuna y Nazareno Casero también tuvieron una noche complicada. Presentaron un pollo a la crema con figuras de calabaza y zanahoria, llamado "Contemplación de vía láctea y estrellas". Aunque Botana valoró que la dupla se acercara al concepto propuesto, Martitegui cuestionó el corte de la carne. "A mí me da ternura porque parece un plato para un nene", expresó. Betular tampoco se quedó atrás y advirtió: "Espero que las estrellas fugaces estén en el plato y no sea su paso por MasterChef".

Luciana Geuna y Nazareno Casero en "MasterChef Celebrity". (Foto: Telefe).

Por otro lado, Lerner y Morena Beltrán apostaron por un pollo a la crema con papa y zanahoria, bautizado "Chicken to the moon". Antes de la degustación, Botana detectó pelos en la preparación y señaló que la carne tampoco estaba deshuesada. La tensión aumentó cuando Beltrán preguntó: "¿Es todo tenso en este momento?". Aunque hubo elogios para la propuesta visual y la guarnición, también aparecieron críticas por la cocción y una salsa cortada.

La ronda terminó con Edith Hermida y Paula Trapani, quienes buscaron representar el sol mediante una preparación de coliflor con manteca, curry, arvejas, chauchas y chutney de zanahoria. La intención conceptual fue reconocida, pero el resultado volvió a generar reparos. Martitegui destacó la idea y marcó un detalle sobre la preparación: "Tengamos cuidado con los nombres, eso no es un chutney".

Los participantes que se salvaron en "MasterChef Celebrity". (Foto: Telefe).

Finalmente llegó el momento de conocer a las duplas que lograron avanzar. Vernaci-Ansa, Geuna-Casero y Hermida-Trapani subieron al balcón y quedaron clasificadas para la gala de beneficios y medallas. En cambio, Lerner-Beltrán, Migliore-Amigorena y Luck Ra-Campi recibieron el delantal gris y deberán defender su continuidad en el jueves de última chance.