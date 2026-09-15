"MasterChef Celebrity": el reconocido actor que reemplazará a L-Gante tras su inesperada salida del reality

"MasterChef Celebrity" se prepara para una nueva temporada, pero este lunes sufrió una inesperada baja a pocos días del estreno: L-Gante quedó afuera del reality culinario. Tras varias especulaciones, en las últimas horas se conoció quién será el encargado de ocupar su lugar.

La salida del líder de la "Cumbia 420", quien fue denunciado por amenazas, comenzó a tomar fuerza cuando desde las redes del programa eliminaron el anuncio de su incorporación. Además, el cantante no participó de las prácticas que ya realizan los demás concursantes. Finalmente, Telefe confirmó su desvinculación mediante un comunicado: "Ante las consultas recibidas, queremos informar que L-Gante no formará parte de esta edición de MasterChef Celebrity".

En medio de la incertidumbre, el artista tampoco dio precisiones sobre los motivos de su ausencia. Al ser consultado por un cronista, evitó confirmar si la determinación había sido suya o de la producción. "No tengo la confirmación aún", respondió, y luego explicó: "Me estaba poniendo al tanto. Estuve ocupado, estoy enfocado en mis cosas. No pude ir a las prácticas. Estoy en otro tema, no quiero generar problema". Antes de finalizar, anticipó: "No pienso hablar, quizás mañana".

Mientras tanto, su salida coincidió con una nueva ola de versiones sobre un acercamiento con Wanda Nara, conductora del ciclo. En los últimos días circularon detalles sobre un encuentro entre ambos en General Rodríguez, luego del regreso de la mediática desde Europa. El tema volvió a instalarse en televisión y Yanina Latorre aseguró: "Wanda Nara y L-Gante pernoctaron".

Mike Amigorena se suma a "MasterChef Celebrity". (Foto: Instagram).

Con la vacante confirmada, la producción se movió rápido para completar el elenco y apareció un nombre inesperado. Según reveló Yanina Latorre, Mike Amigorena será quien tome el lugar del músico en la competencia gastronómica. "Lo buscaron desde el principio porque Telefe lo quería en MasterChef, pero él no quiso", explicó la panelista, quien afirmó que el actor finalmente aceptó la propuesta y hasta habría realizado la foto oficial.

Horas más tarde, la noticia fue confirmada por Telefe y la producción de "MasterChef Celebrity", que compartieron en sus redes sociales oficiales la imagen del actor. "Mike Amigorena se suma a la competencia de cocina más famosa", escribieron junto a la foto del intérprete.

De esta manera, Amigorena se sumará al grupo de participantes que ya se encuentra preparándose para el desafío. Las grabaciones comenzarían entre este jueves y viernes, por lo que tendrá poco tiempo para ponerse a tono con las nociones de cocina y manipulación de alimentos. Así, el reality llegará a su inicio con un cambio de último momento que nadie esperaba.