"MasterChef Celebrity": el tenso cruce entre Edith Hermida y los jurados tras la devolución de su plato

La primera gala de beneficios de MasterChef Celebrity tuvo un momento de tensión protagonizado por Edith Hermida, quien no ocultó su desacuerdo con las críticas de los jurados tras presentar sus tortillas norteñas rellenas.

La participante preparó un plato al que llamó "Vencedores vencidos", en homenaje a Los Redondos, y explicó que era la primera vez que elaboraba una masa.

Sin embargo Maru Botana, la primera en probar el plato, cuestionó el grosor que tenía la preparación y consideró que estaba demasiado apelmazada.

Luego fue el turno de Germán Martitegui, quien coincidió con su compañera y señaló que "la masa estaba pesada, gruesa y cruda". Además, puso en duda el equilibrio del relleno. Además, Damián Betular también marcó problemas con la cocción de algunas verduras.

Hermida, lejos de aceptar las observaciones de los juradaos, defendió su elaboración. "Para mí tenía todo el sabor", respondió, y aseguró que había disfrutado lo que sobró del plato. Más tarde, remarcó que no coincidía con las devoluciones de Botana y Betular.

Finalmente, su preparación quedó entre las dos peores de la gala, junto con la de Nazareno Casero. Sin embargo, fue el actor quien recibió el delantal negro y deberá participar de la primera gala de eliminación de la temporada.