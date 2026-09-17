"MasterChef Celebrity": Juli Poggio descolocó a Wanda Nara con una referencia a la China Suárez

Este jueves, a pocas horas de la final de "Gran Hermano: Generación Dorada", comenzaron las grabaciones de "MasterChef Celebrity", el reality que ocupará el prime time de Telefe. En ese contexto, aparecieron las primeras imágenes de Wanda Nara junto a los participantes en el set. Sin embargo, hubo una escena que se llevó todas las miradas y tuvo como protagonistas a Juli Poggio y la conductora.

La nueva temporada del certamen culinario ya tiene fecha de estreno: será el lunes 28 de septiembre a las 22:15. Con Wanda nuevamente al frente, varias figuras comenzaron su recorrido por el estudio y algunas de las primeras secuencias ya se dieron a conocer.

Entre esos momentos apareció el ingreso de Juli Poggio, una de las concursantes de esta edición. Al ser presentada por la conductora, la influencer sorprendió con una particular frase dirigida a la presentadora: "Hola Wanda, me muero", expresó frente a las cámaras.

El comentario no pasó inadvertido por su particular antecedente. Se trata de una expresión que se hizo popular luego de que Eugenia "La China" Suárez la utilizara al descubrir que Nara había ingresado a una de sus transmisiones en vivo, antes de que estallara el conflicto relacionado con Mauro Icardi.

"MasterChef Celebrity" comienza el lunes 28 de septiembre. (Foto: Instagram/ @masterchefargentina).

Ante las palabras de Poggio, Wanda reaccionó con risas y continuó adelante con la presentación. La conductora no hizo ninguna referencia a la actriz ni al particular vínculo entre ambas. Después de ese momento, siguió con la dinámica prevista y presentó al siguiente concursante: Pablo Giralt.

De esta manera, "MasterChef Celebrity" ya comienza a mostrar que no todo pasará por la cocina. La nueva temporada de Telefe promete combinar el desafío culinario con humor, chicanas y situaciones inesperadas entre la conductora, el jurado y las figuras que formarán parte de la competencia.