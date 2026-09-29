"MasterChef Celebrity": La Negra Vernaci cruzó a Germán Martitegui y recibió una dura advertencia

El debut de "MasterChef Celebrity" no solo dejó a algunos participantes con el delantal gris, sino también varios momentos de tensión que anticipan el ritmo que podría tener el reality de Telefe hasta la final. En ese contexto, Elizabeth "La Negra" Vernaci protagonizó el primer cruce fuerte de la temporada junto a Germán Martitegui, durante una devolución que terminó subiendo la temperatura.

Todo comenzó cuando el chef intentaba evaluar el plato de la conductora y Josefina "La China" Ansa pero Vernaci lo interrumpía de manera constante. Martitegui terminó marcando los límites y le recordó: "No es radio esto, podés hacer una pausa y yo hago la devolución". Ante lo que la locutora respondió, sin filtro: "¿Perdón? ¿Así venimos? No mi amor, la bardeada dejala afuera. ¿Qué te pasa Germán?". Luego, la participante se alejó hacia su estación y continuó con sus comentarios desde allí.

La tensión volvió a aparecer durante la devolución de Edith Hermida y Paula Trapani. Martitegui explicó que, por tratarse de la primera gala, tendría cierta consideración con los errores cometidos. Lejos de dejar pasar la oportunidad, La Negra respondió con su habitual ironía: "Ah bueno, se acordaron tarde".

La frase no cayó nada bien y el chef decidió contestarle de manera contundente. Visiblemente molesto por la actitud de la participante, Germán lanzó: "No, no me acordé tarde porque te podría eliminar ahora". Así, un intercambio que comenzó entre interrupciones terminó con una advertencia que dejó claro que la paciencia del jurado también tendrá un límite.

El primer enfrentamiento de "MasterChef Celebrity" ya quedó instalado y podría ser apenas el comienzo. Con los delantales grises definidos, nuevas pruebas por delante y un jurado dispuesto a marcar territorio, la convivencia entre Vernaci y Martitegui promete convertirse en uno de los focos de la competencia.