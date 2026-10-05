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"MasterChef Celebrity" no saldrá al aire este martes 6 de octubre: los motivos

El reality culinario conducido por Wanda Nara tendrá una modificación inesperada en su programación habitual. Leé los detalles, en la nota.

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A una semana de su estreno, "MasterChef Celebrity" volverá a sufrir una modificación en la pantalla de Telefe. El reality que conduce Wanda Nara no saldrá al aire este martes 6 de octubre y la decisión responde a un motivo contundente que alterará la programación habitual del canal.

El ciclo culinario tuvo una semana cargada de momentos divertidos, pruebas desafiantes, accidentes y mucha tensión entre los participantes. Este domingo, además, llegó la primera eliminación de la temporada: Pachu Peña fue quien debió abandonar las cocinas del certamen.

La ausencia de "MasterChef Celebrity" en la programación está vinculada con un evento deportivo de gran relevancia para los argentinos. La selección argentina se enfrentará a Benín en el Monumental, en un encuentro que tendrá un condimento especial: será el último partido de Lionel Messi con la albiceleste.

Telefe será el encargado de transmitir el encuentro y preparó una programación especial para acompañar la jornada. La cobertura comenzará a las 16.45 con "Palpitando la previa", mientras que a las 18.30 llegará la previa del partido. El duelo está previsto para las 20.

La grilla de programación de Telefe. (Foto: mi Telefe).
La grilla de programación de Telefe. (Foto: mi Telefe).

Luego del encuentro será el turno del post partido, desde las 21.45. Recién a las 23.45, la señal retomará su programación habitual con "Staff de noticias", según figura actualmente en la grilla oficial del canal.

De esta manera, "MasterChef Celebrity" quedará fuera de la pantalla durante la jornada del 6 de octubre y sus seguidores deberán esperar hasta el miércoles para volver a encontrarse con sus ídolos.

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