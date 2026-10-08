"MasterChef Celebrity": qué participantes subieron al balcón y quiénes recibieron el delantal gris

En su segunda semana al aire, "MasterChef Celebrity" se prepara para una nueva gala de eliminación, cuyo próximo participante eliminado se habría filtrado en los últimos días. En el programa de este miércoles 7 de octubre, Wanda Nara volvió a chicanear a la China Suárez y doce participantes se midieron en la cocina. Mientras algunos subieron al balcón, otros recibieron delantales grises.

El desafío de la noche consistió en cocinar en duplas, que fueron formadas por Hernán Coronel de "Mala Fama", quien obtuvo la medalla plateada la semana pasada.

Así, los duetos quedaron conformados de la siguiente forma: Hernán Coronel y Pablo Migliore; China Ansa y Rocío Robles; Luciana Geuna y Edith Hermida; Paula Trápani y Nazareno Casero; Luck Ra y Julieta Poggio; y Mart Fort y Morena Beltrán.

El jurado de Germán Martitegui, Damián Belular y Maru Botana les dio como consigna a los famosos preparar una tortilla de papa con una guarnición a elección. Lo que parecía un plato sencillo tuvo su grado de dificultad: un concursante de cada estación tuvo que cocinar colgado de un arnés, cambiando de turno con su compañero una vez sonase la chicharra.

Los participantes debieron preparar una tortilla de papa con guarnición. (Foto: captura de Telefe).

Finalmente, a la hora de decidir el destino de los participantes. El tridente de chefs anunció que los duetos Geuna-Hermida, Luck Ra-Poggio y Ansa-Robles pasaron a "La noche de los beneficios", donde competirán por la medalla dorada y plateada.

En cambio, quienes irán directo a "La noche de última chance", donde solo uno de ellos evitará la gala de eliminación en "MasterChef Celebrity", son las siguientes duplas: Coronel-Migliore, Trápani-Casero y Fort-Beltrán.