"MasterChef Celebrity": quiénes son los jurados y por qué Maru Botana reemplaza a Donato de Santis

Telefe confirmó el nuevo jurado de MasterChef Celebrity para la temporada que debuta este lunes 28 de septiembre, a las 22:15: Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana.

La incorporación de Botana llega tras la salida de Donato De Santis, quien se despidió del certamen después de una década como jurado. Se trata del primer cambio en la mesa de jurados desde el estreno del formato, en 2020.

Quiénes forman el nuevo jurado

Wanda Nara sigue al frente de la conducción del ciclo, que reunirá a 24 participantes famosos en la nueva edición.

Germán Martitegui , jurado histórico del ciclo desde su primera edición, en 2020.

, jurado histórico del ciclo desde su primera edición, en 2020. Damián Betular , otro jurado que se mantiene en su lugar desde el comienzo.

, otro jurado que se mantiene en su lugar desde el comienzo. Maru Botana, la nueva incorporación al trío de jueces.

El certamen se emitirá de lunes a jueves, en el mismo esquema que sostuvo a las últimas ediciones.

En la primera temporada, antes de la llegada de Betular, el jurado lo completaba el chef Christophe Krywonis junto a Martitegui y De Santis.

Con los años, el trío Martitegui-Betular-De Santis se volvió una marca registrada del programa, hasta ahora.

El jurado de MasterChef Celebrity 2026, con la incorporación de Maru Botana en reemplazo de Donato De Santis.

Por qué Donato De Santis dejó el jurado

De Santis anunció su retiro en marzo de 2026, en vivo, durante la primera parte de la gran final del certamen. El chef interrumpió el programa antes de que arrancara la última prueba y le pidió unos minutos a Wanda Nara para algo personal.

Con la voz quebrada, explicó: "Ha llegado el momento para mí de hacer un paso al costado". Tras diez ediciones en el jurado, el cocinero priorizó su salud y el tiempo con su familia, según trascendió.

El anuncio sorprendió a todos en el estudio: Ian Lucas, el ganador de aquella edición, dijo que el momento lo emocionó profundamente.

Después de su salida, De Santis se instaló en su propiedad de La Puglia, en Italia, alejado de la televisión.

El mensaje de Donato a Maru Botana

A días del estreno, De Santis le dedicó un posteo a Botana en Instagram, con una foto de ambos de 2001. "Saber que sos vos quien toma mi lugar en MasterChef me emociona especialmente", expresó.

En el texto, repasó los años compartidos con Botana en la profesión y su amistad, que calificó como intacta hasta hoy. Le pidió además que "cuide" a Betular y Martitegui, a quienes definió como su familia en el programa.

También tuvo palabras para Wanda Nara, de quien dijo que iba a extrañar "su energía" y "su manera única de conducir".



Botana le respondió en los comentarios y lo llamó "irremplazable", además de prometerle que disfrutará su nuevo rol.