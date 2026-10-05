"MasterChef Celebrity": se filtró quién sería el segundo eliminado del reality

Después de su primera semana al aire, "MasterChef Celebrity" despierta cada vez más interés entre los televidentes, que quieren conocer todos los detalles del reality y sus participantes. En medio de ese furor, y pese al hermetismo que mantiene la producción, trascendió quién sería la segunda eliminada del ciclo conducido por Wanda Nara, luego de la salida de Pachu Peña.

La información fue dada a conocer, este lunes, por Ángel de Brito durante su programa de streaming en Bondi. El periodista primero se refirió a las versiones que apuntaban a Juli Poggio, quien fue vinculada sentimentalmente con Luck Ra, como la próxima famosa en abandonar la competencia y negó haber sido el responsable de difundir ese dato en redes sociales.

"Dicen que la segunda eliminada es Poggio, no sé quién me adjudicó eso en Twitter, hay cuentas fake porque yo no dije eso", aclaró el conductor. Sin embargo, minutos después decidió respaldar otra versión y aseguró que esta vez sí se hacía cargo de la información que había recibido.

"De esto sí me voy a hacer cargo, la segunda eliminada de ´MasterChef´ es Paula Trapani", afirmó De Brito. De esta manera, la periodista quedaría fuera del certamen luego de enfrentarse a una de las instancias decisivas de la competencia gastronómica.

Paula Trapani sería la segunda eliminada de "MasterChef Celebrity". (Foto: Instagram).

Pero eso no fue todo. El conductor también contó qué habría ocurrido con Trapani tras conocer el resultado y aseguró que su despedida habría sido especialmente emotiva. "Paulita es amorosa, pero me dijeron que se fue muy mal", sostuvo, antes de brindar más detalles sobre su reacción.

"Se fue llorando porque le dolió la eliminación", agregó De Brito. Por ahora, habrá que esperar a la emisión del programa para comprobar cómo se desarrolla la jornada y cuál es el desempeño que deja a Paula Trapani al margen de "MasterChef Celebrity".