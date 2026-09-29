"MasterChef Celebrity" sorprendió con su rating: ¿eran los números que esperaban?

Este lunes inició una nueva temporada de "MasterChef Celebrity" y las primeras doce figuras se enfrentaron a la prueba inaugural en duplas. Entre platos, nervios y devoluciones del jurado, algunos participantes lograron subir al balcón mientras otros quedaron con delantal gris. Pero el gran desafío de la noche para el reality de Telefe era otro: conquistar audiencia y mantenerla frente a la pantalla.

El ciclo conducido por Wanda Nara comenzó pasadas las 22:15 y rápidamente empezó a sumar espectadores. La presentación de los famosos y el renovado jurado -Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana- dieron paso a la competencia, que alcanzó picos de casi 15 puntos de rating durante la emisión. De esta manera, el canal consiguió un resultado muy esperado para su prime time.

El estreno también significó un cambio de aire para las noches de Telefe, después de los números que había dejado la última edición de "Gran Hermano" . Además, "MasterChef Celebrity" recibió una pantalla que llegaba con un piso de apenas 6 puntos de rating tras la emisión de "Popstar", que venía perdiendo frente a su competencia.

Con los primeros delantales grises definidos, el reality cerró su debut entre risas, tensión y fuertes devoluciones. El resultado de audiencia acompañó la expectativa generada durante los meses de espera y dejó planteado un posible nuevo escenario para las noches de Telefe.