"MasterChef Celebrity": uno a uno, quiénes son los famosos que participarán del reality

Mientras prepara la final de "Gran Hermano: Generación Dorada", Telefe ya pone el foco en "MasterChef Celebrity", el reality culinario que quedará en el prime time. En medio de los últimos preparativos para su estreno, se conocieron los 24 famosos que aceptaron el desafío de ponerse el delantal y enfrentarse a las cocinas más famosas.

La nueva temporada volverá a tener a Wanda Nara como conductora. En el jurado estarán Germán Martitegui y Damián Betular, mientras que Maru Botana ocupará el lugar que dejó Donato de Santis al finalizar la edición anterior, que tuvo como ganador a Ian Lucas. La lista reúne figuras de la televisión, música, deporte, periodismo, humor y streaming.

Entre los nombres más llamativos aparecen Diego Ramos, Alejandro Lerner, Luciana Geuna, Paula Trápani, Hernán Coronel, L-Gante, Luck Ra y Lizy Tagliani. También participarán China Ansa, Julieta Poggio, Grego Rossello, Edith Hermida, Karina Mazzocco y Julieta Nair Calvo. Para varios será su primera experiencia en un reality.

La competencia también contará con Martita Fort, Pachu Peña, Nazareno Casero, Presta, Pablo Migliore, Rocío Robles, Morena Beltrán, Martín "Campi" Campilongo, Pablo Giralt y Elizabeth Vernaci. Hay perfiles muy distintos y algunos ya demostraron tener experiencia frente a las cámaras o incluso entre hornallas.

Los 24 participantes de "MasterChef Celebrity".

En cuanto a la cocina, hay participantes que llegan con ventaja y otros que reconocieron estar en cero. Alejandro Lerner admitió que sabe muy poco, mientras que Grego Rossello fue contundente: "Soy horrible en la cocina, no sé hacer un huevo revuelto, pero estoy estudiando todos los días". Lizy, por su parte, avisó: "Estoy muy, pero muy contenta con la participación. No sé cocinar mucho, solo lo básico: hacer guisos, fideos con manteca, salchichas. Pero voy a aprender".

Con este variado grupo, "MasterChef Celebrity" se prepara para tomar la posta de "Gran Hermano: Generación Dorada" y buscar su lugar en el horario central de Telefe. La gran incógnita será quiénes lograrán adaptarse más rápido a las exigencias del jurado y convertirse en las revelaciones de la temporada.