"MasterChef Celebrity": Wanda Nara llamó "cornudo" a Luck Ra y lo incomodó con una pregunta sobre La Joaqui

El estreno de "MasterChef Celebrity" se da en un momento de mucha tensión en la vida de Luck Ra. Meses después de su separación de La Joaqui, el cantante quedó en el centro de la escena tras la confirmación del romance entre su ex pareja y Tiago PZK. En ese contexto, las preguntas de Wanda Nara sobre el escándalo no tardaron en llegar a las cocinas y este domingo el cordobés enfrentó un fuerte interrogatorio.

El artista fue uno de los 12 participantes que quedaron al borde de la eliminación en la gala que terminó con la salida de Pachu Peña. Mientras preparaba una milanesa con guarnición, la conductora se acercó y aprovechó el momento para llevar la conversación hacia su conflictiva separación. "Igual, si hay algo que a mí no me interesa, es esta milanesa", lanzó Wanda antes de preguntarle sin vueltas: "¿Te engañaron?".

Luck Ra respondió de manera contundente que no, tanto ante esa consulta como cuando Nara quiso saber si él había sido infiel. Sin embargo, la charla avanzó hacia el motivo de la ruptura. "¿Se terminó el amor?", insistió la conductora. El músico explicó: "No, de mi lado no, y del de ella tampoco. Pero a veces eso no es suficiente". Luego recordó el impacto que tuvo la noticia y aseguró: "Y, después, de la nada, yo fui un monstruo de repente". Wanda, fiel a su estilo, retrucó: "No, un monstruo no, un cornudo".

El intercambio tomó todavía más fuerza cuando la conductora hizo referencia a su propia historia con Mauro Icardi y Maxi López. "¿Te Icardiaron?", preguntó, en alusión a una situación que guardaba ciertas similitudes con la que atravesaba el cantante. Luck Ra respondió con una comparación entre ambos casos y también contó cómo conoció la nueva relación de La Joaqui. Según explicó, se enteró por las redes y fue tajante al negar que Tiago se hubiera comunicado con él: "Esa llamada nunca existió".

Luck Ra y Wanda Nara en "MasterChef Celebrity". (Foto: Captura Telefe).

Antes de cerrar el tema, Wanda quiso saber si alguno de los involucrados podía aparecer como invitado en el programa. "¿Puede venir de invitado alguno de los dos? Porque todos los que nombraste de mi historia, los invito cuando quieran. Tienen las puertas abiertas del canal y de mi programa", planteó. Luck Ra aceptó la posibilidad y dejó en claro su postura actual: "Puede venir quien quiera, el mío también. Cero rencor, por el momento estoy en búsqueda de la felicidad".