MasterChef Celebrity: Yanina Latorre reveló cuáles son los famosos que están cerca de entrar al reality de Telefe

La nueva edición de MasterChef Celebrity comienza a tomar forma y, mientras la producción de Telefe avanza con el armado del elenco, ya se conocen varios de los famosos que podrían ponerse el delantal y enfrentarse al desafío de la cocina.

¿Quienes serian los nuevos participantes?

Yanina Latorre reveló algunos de los nombres que están en conversaciones con el programa y explicó que no todos se encuentran en la misma situación. Mientras una figura ya tendría el contrato firmado, otras avanzaron en las negociaciones y algunas todavía deben resolver cuestiones antes de confirmar su participación.

Juli Poggio ya tendría su lugar confirmado

Desde Sálvese quien pueda, la conductora explicó que en la producción de MasterChef consideran "cerrado" a un participante cuando ya firmó el contrato.

"Ellos llaman en Masterchef cerrado al que firmó. La única real, pero real, que está cerrada es Juli Poggio", afirmó.

De esta manera, la exparticipante de Gran Hermano sería, hasta el momento, la única famosa cuya llegada al certamen estaría completamente confirmada.

Sin embargo, la lista no termina ahí. Según Latorre, hay otras figuras que se encuentran muy avanzadas en las conversaciones y podrían sumarse próximamente.

La Tora y Pablito Giralt, muy cerca

Entre los nombres que estarían más avanzados aparecen La Tora y Pablito Giralt.

"Segunda, que acá lo hablaron los chicos cuando yo no estaba, La Tora está avanzadísima. Pablito Giralt está muy avanzado", contó la panelista.

Ambos estarían cerca de cerrar sus respectivos acuerdos, aunque todavía no tendrían la confirmación definitiva que sí posee Juli Poggio.

La producción continúa así con distintas negociaciones para terminar de definir el grupo de famosos que participará de la nueva edición.

Dalma Maradona analiza la propuesta

Otro de los nombres que apareció en las conversaciones es el de Dalma Maradona. La producción habría mostrado interés en contar con ella, aunque su posible incorporación presenta algunas dificultades.

Según explicó Yanina, la hija de Diego Maradona no tendría una relación cercana con la cocina y comenzó a tomar clases para prepararse ante la posibilidad de participar.

"A Dalma Maradona no le gusta cocinar, empezó a tomar clases en lo de Jordana", contó.

Sin embargo, existe otro inconveniente relacionado con el calendario.

"Está coqueteando con el tema, pero tiene un tema de fechas. Para el inicio de Masterchef, ella no estaría y podría sumarse después, cosa que a la producción de Masterchef no le encanta", agregó Latorre.

Por ese motivo, su participación todavía no estaría definida.

L-Gante también negocia con la producción

Otro de los nombres que genera expectativa es el de L-Gante.

El cantante se encuentra en plena negociación con la producción de MasterChef Celebrity y, según la información compartida por Yanina Latorre, estaría cerca de alcanzar un acuerdo.

Por ahora, su nombre forma parte del grupo de figuras que podrían incorporarse, aunque todavía no cuenta con una confirmación definitiva.

Edith Hermida ya tendría todo acordado

Edith Hermida es otra de las figuras que estaría muy cerca de convertirse en participante.

Según contó Latorre, la conductora ya habría acordado aspectos importantes de su incorporación, entre ellos el sueldo y las condiciones del contrato. Sin embargo, todavía falta la firma para que su participación quede formalmente cerrada.

"Y otra que está casi como Juli Poggio, que ya arregló todo el sueldo, condiciones, pero que todavía no puso el gancho, pero ya está, la señora Edith Hermida", afirmó.

De concretarse, Hermida se sumaría a un elenco que comienza a reunir perfiles muy diferentes para enfrentar el desafío gastronómico.

La figura que Wanda Nara quiere para MasterChef Celebrity

Mientras Yanina Latorre revelaba algunos de los nombres que negocian su llegada al programa, también surgió otra posible participante.

Ángel de Brito contó en LAM que Wanda Nara tendría una candidata particular en mente para la nueva edición del reality: Laura Ubfal.

El conductor presentó la información a través de uno de sus clásicos enigmas y finalmente reveló el nombre.

"¿A quién quiere la señorita Wanda Nara como participante de MasterChef? A la señora Laura Ubfal", anunció.

La noticia sorprendió al panel y especialmente a la propia periodista, que se encontraba en el estudio y no esperaba escuchar su nombre como posible integrante del certamen.

Laura Ubfal reaccionó a la posibilidad de participar

Después de conocerse el deseo de Wanda Nara, las panelistas alentaron a Laura Ubfal para que acepte el desafío si finalmente recibe una propuesta.

"¡Me encanta!", celebraron desde el estudio.

Ubfal, entre risas, agradeció la mención y aclaró que por el momento no había recibido ningún llamado oficial.

"Gracias Wanda, ¡soy la tía! No hablé todavía", respondió.

La periodista también reconoció que la cocina no es precisamente su fuerte, por lo que una eventual participación representaría un desafío importante. De todos modos, admitió que la insistencia de Wanda podría hacerla cambiar de opinión, especialmente teniendo en cuenta la capacidad de la conductora para conseguir lo que se propone.

Wanda Nara se prepara para la nueva temporada

La nueva edición de MasterChef Celebrity tendrá nuevamente a Wanda Nara vinculada al proyecto. Según la información difundida, las grabaciones comenzarían en septiembre.

La conductora viajó a Italia junto a su pareja, Martín Migueles, y la mayoría de sus hijos para disfrutar de unos días de descanso.

Una vez de regreso, deberá concentrarse en los preparativos de la nueva temporada del reality junto al equipo de Telefe.

Mientras tanto, la producción continúa trabajando en la conformación del elenco y las distintas negociaciones mantienen abierta la lista de posibles participantes.

Una lista que todavía puede sumar nombres

Con Juli Poggio como la única figura que, según Yanina Latorre, ya tiene su participación completamente cerrada, el elenco de MasterChef Celebrity todavía atraviesa una etapa de definiciones.

Así, la nueva temporada del reality culinario comienza a definir su elenco y genera expectativa antes del inicio de las grabaciones.