"MasterChef Celebrity": Grego Rossello sorprendió a Wanda Nara con un romántico regalo

Grego Rossello tuvo un particular debut en MasterChef Celebrity y, antes de presentar su primer plato ante el jurado, decidió hacerle un regalo a Wanda Nara: el participante le entregó un chocolate con un mensaje especial, que despertó la atención de todos.

"Sí, le di un chocolate a Wanda. ¿Chupamedias? Tal vez", reconoció Grego entre risas, luego de llevar a cabo uno de sus habituales gestos para acercarse a la conductora.

El obsequio tenía además una dedicatoria romántica hacia Wanda, quien no tardó en leerla para todos los presentes: "A la luz de las estrellas, una noche me dormí y soñé que eran tus ojos que me miraban a mí".

El gesto no pasó desapercibido, especialmente por los antecedentes de Grego, quien en más de una oportunidad manifestó sus interés por Wanda. Aunque el propio participante admitió que ambos son amigos, sus reiterados intentos de seducción dejan abierta la posibilidad de que exista algo más.

Sin embargo, Wanda le puso un toque de humor a la situación y mencionó el particular "código de amigas" que mantiene con Lizy Tagliani. "Ella hace el control de calidad de los chicos antes que yo", explicó.

Por ahora, la relación entre Grego y Wanda continúa dentro del terreno de la amistad, aunque el romántico regalo encendió nuevamente las especulaciones.