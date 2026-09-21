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Mauro Icardi, inhabilitado para manejar: tenía la licencia vencida y apareció al volante en un video de la China Suárez

El futbolista quedó en el centro de la escena luego de que las autoridades bonaerenses revisaran su situación y detectaran una irregularidad. La medida fue dispuesta de manera preventiva. Leé los detalles, en la nota.

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En medio de la incertidumbre por su futuro laboral, Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena por un inesperado motivo. Todo comenzó después de que Eugenia "la China" Suárez compartiera un video en el que se la ve dentro de un vehículo mientras el futbolista manejaba. A partir de las imágenes, las autoridades advirtieron que conducía con la licencia vencida y la Provincia lo inhabilitó preventivamente

En la grabación, la actriz aparece sin el cinturón de seguridad, subida a la ventanilla y con buena parte del cuerpo fuera del habitáculo. El Ministerio de Transporte bonaerense consideró que la situación implicaba un riesgo para quienes viajaban y para terceros. Además, cuestionó que la expareja de Wanda Nara no detuviera la marcha ante lo que ocurría.

Tras la repercusión del video, las autoridades revisaron la situación de Mauro Icardi y detectaron que su licencia de conducir estaba vencida. Según informó la cartera provincial, la habilitación perdió vigencia en mayo de 2019. En caso de contar con un registro emitido en otro país, también debería revalidarlo en Argentina para poder circular.

El video de la Chin Suárez que generó polémica. (Foto: Instagram/ @sangrejaponesa).
El video de la Chin Suárez que generó polémica. (Foto: Instagram/ @sangrejaponesa).

Por este motivo, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial dispuso la inhabilitación preventiva de Mauro Icardi en los términos de la Ley Provincial N° 13.927. La medida quedó registrada este 21 de septiembre y establece que, si quiere obtener una nueva licencia, deberá realizar el trámite en la jurisdicción correspondiente a su domicilio y someterse previamente a una evaluación para determinar si reúne las condiciones necesarias para volver a conducir.

Las autoridades tomaron medidas. (Foto: Instagram/ @mundofamososok).
Las autoridades tomaron medidas. (Foto: Instagram/ @mundofamososok).
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