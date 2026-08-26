Mauro Icardi y la China Suárez fueron desalojados de su casa en Turquía: el drama que complica a la pareja

Después de días turbulentos por el fuerte cruce que tuvieron con Benjamín Vicuña, Mauro Icardi y Eugenia "La China" Suárez atraviesan momentos de máxima tensión. La pareja fue desalojada de la casa que habitaba en Turquía y tuvo que organizar la mudanza a la distancia, en medio de una etapa marcada por la incertidumbre.

El ciclo del delantero en Galatasaray terminó el 30 de junio junto con su contrato. Por ese motivo, también tuvo que abandonar la lujosa vivienda que el club le había asignado en Estambul. Sin embargo, una situación legal le impidió viajar y complicó todavía más el operativo.

Según contó Gustavo Méndez en su streaming, todas las pertenencias de la familia ya fueron retiradas del inmueble y trasladadas a un depósito. De esta manera, Icardi, la China y sus hijos tienen sus cosas guardadas, mientras esperan saber cuál será el próximo destino.

El panorama también genera preocupación por la carrera del futbolista. Icardi todavía no definió su próximo equipo y el mercado de pases cerrará el 1 de septiembre. Lazio aparece como una de las alternativas más firmes, aunque el cambio de club implicaría resignar parte del salario que percibía en Turquía.

Mauro Icardi y la China Suárez. (Foto: Instagram/ @mauroicardi).

La decisión también impacta directamente en la organización familiar. Los hijos de la China deberían regresar a clases en septiembre y todavía no está definido en qué país continuarán su escolaridad. A eso se suma el conflicto judicial que el delantero mantiene con Wanda Nara.

De acuerdo con la información de Méndez, una vez que la Justicia habilite su salida, Icardi y la China podrían volver a Estambul para resolver algunos asuntos pendientes. Mientras tanto, la pareja atraviesa una cuenta regresiva que combina mudanza, colegio y futuro deportivo.