Mauro Icardi y la China Suárez habrían protagonizado un escándalo en un boliche: "Una morocha..."

Una fotografía publicada al día siguiente, una pulsera VIP y las declaraciones de Juan Etchegoyen y Laura Ubfal alcanzaron para instalar una nueva incógnita alrededor de Mauro Icardi y Eugenia "la China" Suárez.





¿Qué fue lo que pasó?

La pareja volvió a salir de noche y, aunque esta vez mostró poco de aquella velada, algunos detalles terminaron despertando especulaciones.

Los dos pasaron el fin de semana junto a amigos en un boliche porteño. Después, cada uno compartió imágenes en sus redes sociales, pero ninguno mostró directamente lo que había ocurrido durante la noche.

La situación tomó otra dimensión cuando comenzaron a difundirse versiones sobre el comportamiento que habría tenido el futbolista durante la madrugada. Hasta el momento, no existen imágenes que permitan confirmar esas versiones y los protagonistas tampoco hablaron públicamente sobre el tema.

Una fotografía dejó al descubierto la salida

La primera señal apareció en una publicación de Mauro Icardi.

El futbolista compartió durante el domingo una imagen junto a la China Suárez, en la que ambos aparecían abrazados mientras disfrutaban de un día soleado. Sin embargo, hubo un elemento que rápidamente llamó la atención: Icardi llevaba una pulsera identificada con el sector VIP de un boliche.

Ese detalle permitió relacionar la fotografía con la salida nocturna que la pareja había tenido durante el fin de semana.

Por su parte, la China Suárez también había publicado imágenes en las que se la podía ver vestida para salir. Entre ambas publicaciones quedó expuesto que los dos habían disfrutado de una noche junto a un grupo de amigos.

La pulsera del VIP en la muñeca de Mauro Icardi

La versión de Juan Etchegoyen

Cuando la salida ya había quedado expuesta en redes, apareció una nueva versión sobre lo que habría sucedido dentro del boliche.

El periodista Juan Etchegoyen contó que había recibido información sobre la noche de Icardi y la China y lanzó una frase que rápidamente generó repercusión:

"Me cuentan que anoche Maurito y la China fueron a un boliche porteño de salida con amigos, pero pasaron algunas cosas", afirmó.

A partir de ese comentario, Etchegoyen explicó que, según la información que recibió, el futbolista habría tenido una actitud llamativa durante la madrugada.

"Aparentemente, él estaba muy comunicativo con la gente del lugar, pero sobre todo con alguien que no conocía", señaló.

El periodista no identificó a esa persona ni aportó mayores precisiones sobre qué habría ocurrido entre ambos.

Otra versión puso el foco en una mujer

A las declaraciones de Etchegoyen se sumó posteriormente Laura Ubfal, quien también hizo referencia a la noche que compartieron Icardi y la China Suárez.

La periodista habló de la supuesta presencia de una "morocha" en el sector de la barra y mencionó que podrían aparecer fotografías o videos relacionados con esa versión.

"En este sábado se habla de una ‘morocha' presente en la barra y hay promesa de fotos y videos. Habrá que ver si son datos ciertos", expresó Ubfal.

Su propia aclaración dejó en evidencia que se trataba de una información que todavía debía ser comprobada.

Hasta ahora, esas imágenes o videos no trascendieron públicamente, por lo que la versión permanece sin confirmación.

Qué está confirmado y qué forma parte de los rumores

En medio de las especulaciones, algunos datos concretos sí pudieron observarse.

Icardi y la China Suárez salieron de noche junto a amigos y estuvieron en un boliche porteño. La pulsera VIP que llevaba el futbolista en una fotografía posterior y las imágenes nocturnas que publicó la actriz funcionaron como indicios de aquella salida.

En cambio, las situaciones mencionadas posteriormente por los periodistas corresponden a versiones que no fueron confirmadas por los protagonistas.

Tampoco aparecieron hasta el momento fotografías o videos que permitan comprobar el supuesto comportamiento de Icardi o la presencia de la mujer mencionada por Ubfal.

Icardi y la China Suárez no dieron explicaciones

Mientras las versiones comenzaron a circular, Mauro Icardi y la China Suárez mantuvieron el silencio.

Ninguno de los dos hizo referencia públicamente a los comentarios surgidos después de la salida ni explicó qué ocurrió durante la madrugada.

La pareja sí mostró algunos momentos posteriores en sus redes sociales, pero evitó brindar detalles sobre lo sucedido dentro del boliche.

De esta manera, la información quedó dividida entre lo que pudo verse en las publicaciones y las versiones que comenzaron a difundirse posteriormente.

Una nueva incógnita alrededor de la pareja

La relación entre Mauro Icardi y la China Suárez volvió a quedar bajo la atención de los medios a partir de una salida que, en principio, parecía ser una noche más junto a amigos.

Sin embargo, una fotografía posterior, una pulsera VIP y los comentarios de dos periodistas instalaron nuevas preguntas sobre lo que ocurrió durante la madrugada.

La frase "pasaron algunas cosas" se convirtió en el principal disparador de las especulaciones, aunque por ahora no existe información confirmada que permita saber exactamente a qué situación hacía referencia.