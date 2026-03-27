Mavinga vio por primera vez los dichos de Carmiña y la destrozó: "Lo único que veo es envidia..."

Jennifer Mavinga no aguantó la presión y abandonó la casa de "Gran Hermano Generación Dorada" previo a la gala de nominación. Invitada en el estudio del reality, la exparticipante vio por primera vez los dichos racistas de Carmiña Masi y la defenestró al aire.

"Lo estaba disfrutando", fue lo primero que atinó a decir Mavinga después de ver el tape de su excompañera discriminándola por su color de piel. "Por la forma en la que habla te das cuenta", señaló la oriunda de El Congo.

Y opinó sin filtro sobre la repudiable secuencia: "Pero me da lástima por ella, porque la única cosa que puedo ver en ella es envidia. Se siente inferior para poder hablar así de una persona. Ahí muestra lo que es".

Mavinga le respondió con todo a Carmiña en "Gran Hermano".

Además, la exhermanita salió al cruce de Sol y Cinzia. "No me gusta lo que hacen, Cinzia aprendió de Sol y es peor que ella", sentenció después de contar que la venezolana utilizó una frase que enunció para hacerla quedar como violenta a sabiendas de su historia personal con ese tema.

"He vivido cosas fuertes y soy fuerte. Viví la violencia y tenía miedo por mis hijas que van a la escuela", explicó Mavinga su temor de que sus hijas sufrieran bullying por culpa de la imagen que buscaban instalar de ella en "Gran Hermano".