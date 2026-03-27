Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

FARÁNDULA

Mavinga vio por primera vez los dichos de Carmiña y la destrozó: "Lo único que veo es envidia..."

La exparticipante reaccionó en vivo a las expresiones racistas que tuvo su excompañera antes de ser expulsada del reality de Telefe. ¡Mirá el video, en la nota!

Jennifer Mavinga no aguantó la presión y abandonó la casa de "Gran Hermano Generación Dorada" previo a la gala de nominación. Invitada en el estudio del reality, la exparticipante vio por primera vez los dichos racistas de Carmiña Masi y la defenestró al aire.

"Lo estaba disfrutando", fue lo primero que atinó a decir Mavinga después de ver el tape de su excompañera discriminándola por su color de piel. "Por la forma en la que habla te das cuenta", señaló la oriunda de El Congo.

Y opinó sin filtro sobre la repudiable secuencia: "Pero me da lástima por ella, porque la única cosa que puedo ver en ella es envidia. Se siente inferior para poder hablar así de una persona. Ahí muestra lo que es".

Mavinga le respondió con todo a Carmiña en "Gran Hermano".&nbsp;
Mavinga le respondió con todo a Carmiña en "Gran Hermano". 

Además, la exhermanita salió al cruce de Sol y Cinzia. "No me gusta lo que hacen, Cinzia aprendió de Sol y es peor que ella", sentenció después de contar que la venezolana utilizó una frase que enunció para hacerla quedar como violenta a sabiendas de su historia personal con ese tema.

"He vivido cosas fuertes y soy fuerte. Viví la violencia y tenía miedo por mis hijas que van a la escuela", explicó Mavinga su temor de que sus hijas sufrieran bullying por culpa de la imagen que buscaban instalar de ella en "Gran Hermano".

Gran Hermano: todo sobre la nueva temporada, el casting, los ganadores y los participantes

Esta nota habla de:
1
El gesto solidario de Ian Lucas: donará el premio de Masterchef Celebrity al Hospital Garrahan y a refugios de animales
Noticias

El gesto solidario de Ian Lucas: donará el premio de Masterchef Celebrity al Hospital Garrahan y a refugios de animales

2
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

3
Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica
Noticias

Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica

4
Emilia Mernes rompió el silencio tras la polémica con Tini Stoessel y Maria Becerra: "Estoy muy angustiada y asustada"
Noticias

Emilia Mernes rompió el silencio tras la polémica con Tini Stoessel y Maria Becerra: "Estoy muy angustiada y asustada"

5
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

Últimas noticias de Gran Hermano