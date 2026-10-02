Maxi Ghione fue liberado tras pasar dos días detenido: qué condiciones deberá cumplir

Maxi Ghione ya no está detenido. El actor quedó en libertad este viernes después de una audiencia imputativa que duró menos de media hora en los Tribunales de Rafaela. La Justicia le atribuyó dos hechos: amenazas calificadas por el uso de arma de fuego y tenencia de arma de fuego de uso civil sin la autorización correspondiente. La causa se originó a partir de una denuncia de Emiliano Tarragona, un trabajador sexual que lo acusó de haberlo retenido contra su voluntad en su casa de Lehmann durante varias horas. El juez Javier Carlos Bottero dispuso medidas alternativas a la prisión preventiva. Ghione, que antes de ser apresado hizo inquietantes publicaciones, deberá cumplir una serie de pautas mientras avanza la investigación.

La resolución judicial llegó después de que la fiscal María Cecilia Doro presentara los cargos. En la audiencia estuvieron presentes el actor, su abogado defensor Juan Manuel Lovaiza, y el abogado querellante Carlos Farías Demaldé, en representación de Tarragona. Las partes acordaron la libertad bajo condiciones. "Si las incumple puede volver a prisión", advirtió el abogado y panelista Pampa Mónaco en el programa La mañana con Moria.

Las condiciones que deberá respetar el actor son concretas. Primero, fijar domicilio en la localidad de Lehmann, en calle Camporini, donde reside actualmente y donde ocurrió el episodio denunciado. Segundo, tiene prohibido cualquier tipo de contacto con Emiliano Tarragona y con los testigos del caso. Tercero, deberá presentarse en la comisaría de jurisdicción cada 15 días para firmar su presencia. Y cuarto, no puede tener ni portar armas de fuego.

El caso comenzó el 20 de septiembre, según la imputación fiscal. Tarragona llegó a la vivienda de Ghione después de haber acordado un encuentro. En un momento de la noche, según la acusación, el actor exhibió dos armas de fuego de puño y le dijo: "Mirá que están cargadas".

Después, ante un reclamo por el pago de los servicios sexuales, le habría enviado un mensaje intimidatorio por WhatsApp. Tarragona sostiene que permaneció cinco horas sin poder salir del domicilio. La defensa del actor rechaza esa versión. El abogado Lovaiza aseguró que la historia que le contó su cliente "dista mucho" de la que relató el denunciante. La defensa sostiene que se trata de una extorsión y que el conflicto estuvo relacionado con estupefacientes.

El segundo hecho que la Fiscalía le atribuye a Ghione surgió del allanamiento realizado el 29 de septiembre en su casa de Lehmann. Durante el procedimiento, la Policía de Investigaciones secuestró al menos ocho armas de fuego, entre ellas una carabina calibre .22 y una escopeta.

Según la acusación, esa escopeta no cuenta con la autorización legal correspondiente. La defensa del actor afirma que es legítimo usuario y que las armas cortas están registradas a su nombre. Sobre la escopeta, sostiene que se trata de una herencia familiar.

Lo que no se le atribuyó en esta instancia fue la privación ilegítima de la libertad, el delito que más preocupaba a la defensa. El abogado Juan Manuel Lovaiza se mostró conforme con ese punto: "Por el momento no se le fue atribuida esta privación ilegítima de la libertad, que es la que más nos preocupaba".

Más chats de Maxi Ghione que se encuentran en la causa.

La causa, sin embargo, sigue abierta. La carátula provisoria es "tenencia indebida de armas de fuego y amenaza calificada". La investigación continúa y las acusaciones deberán ser analizadas durante el proceso, con la presunción de inocencia vigente.

Del otro lado, Emiliano Tarragona habló con la prensa después de la audiencia. Dijo sentirse "con miedo y con pánico todo el tiempo". Su abogado, Carlos Farías Demaldé, aclaró que no se opusieron a la libertad del actor: "Nosotros dimos el consentimiento y asentimos justamente la posibilidad de que Maxi Ghione pueda recuperar la libertad. Acá no hay ningún interés". La querella aceptó las medidas alternativas sin resistencias.

El expediente incluye varios elementos probatorios. Entre ellos, la denuncia y entrevista de Tarragona, capturas de conversaciones de WhatsApp, comprobantes de transferencias, registros de viajes realizados mediante la aplicación Didi, fotografías del domicilio, el acta de allanamiento, actas de secuestro y detención, y distintos informes policiales y balísticos. La defensa, por su parte, puso a disposición de la Justicia el teléfono celular y la computadora de Ghione, junto con las claves de acceso, para que puedan analizarse los chats.

Ghione había estado detenido desde el martes 29 de septiembre en la Alcaidía de Rafaela. Según su abogado, compartió celda con otro detenido y mantuvo largas conversaciones durante las horas de encierro. No recibió visitas mientras estuvo incomunicado.

Lo que más lo angustiaba, según su defensor, era su hijo y sus alumnos de teatro. El actor se había instalado en Lehmann después de alejarse de Buenos Aires, donde retomó su actividad como docente y desarrollaba un emprendimiento gastronómico.

La decisión judicial de este viernes no cierra el caso. La causa sigue en etapa de investigación. La libertad de Ghione está sujeta a condiciones estrictas. Si las cumple, seguirá el proceso en libertad. Si las incumple, puede volver a prisión. La Justicia de Rafaela será la encargada de determinar qué ocurrió realmente en la vivienda de Lehmann aquel 20 de septiembre. Por ahora, el actor recuperó su libertad, pero con una sombra judicial que lo acompañará mientras la investigación avance.



