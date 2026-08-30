Maxi López reveló una insólita anécdota sexual en "PH: Podemos Hablar" y Wanda Nara lo cruzó sin filtro: "Te recuerdo que..."

Este sábado, Maxi López volvió a quedar en el centro de la escena tras su paso por "PH: Podemos Hablar". Además de hablar de la traición que sufrió por parte de Mauro Icardi, el exfutbolista sorprendió al contar una experiencia íntima que vivió durante su estadía en Rusia. Sus declaraciones rápidamente generaron fuertes repercusiones y llegaron a Wanda Nara, quien reaccionó sin filtro.

Durante la charla con Andy Kusnetzoff, el exdelantero recordó las particulares fiestas a las que asistía por invitación de un amigo. Según explicó, se trataba de encuentros realizados en lugares muy llamativos, donde conoció un ambiente completamente diferente al que estaba acostumbrado.





"Eran unos lugares increíbles porque te metías abajo de la tierra, entrabas, se abría y era un mundo increíble", relató López. En ese contexto, contó que participaban dominatrices y que incluso tuvo que aprender algunas palabras en ruso para poder establecer límites durante determinadas situaciones.

Una de esas experiencias terminó siendo bastante más intensa de lo que esperaba. "Conocí una persona a la que le gustaba la violencia y aplicaba violencia", recordó. El encuentro llegó a un punto en el que debió frenarlo: "Cuando empezó a morder, a rasguñar, ya dije 'bueno, ya está, límite, stop'".

Lejos de terminar ahí, Maxi reconoció que volvió a participar de esas reuniones, aunque aseguró que después encaró las cosas de otra manera. "La próxima vengo preparado", recordó entre risas. Sus declaraciones no tardaron en viralizarse y Wanda Nara tomó conocimiento de lo ocurrido.





La palabra de Wanda Nara

La conductora de "MasterChef Celebrity" utilizó sus redes sociales para responderle a su expareja y aseguró que desconocía ese costado de su vida. "¡Qué lástima saberlo tarde, porque soy buenísima en eso también! Te recuerdo que llegaste a Rusia estando casado conmigo. Dios sabe las decisiones que el destino nos hace tomar, porque ve cosas que nosotros no vimos", disparó.

Wanda también sostuvo que recurrió a la inteligencia artificial para reconstruir episodios que había olvidado de aquella etapa. "Recurrí a la IA porque yo ya me olvidé de todo y superé. Hoy lo amo y cuido como un hermano y le di un lugar en mi segunda casa que es Telefe", explicó.

Wanda Nara cruzó a Maxi López. (Foto: Instagram/ @wanda_nara).

La mediática no se quedó solamente con la ironía y aseguró que todavía había situaciones que desconocía. "También te lo perdono, Max. Solo que me faltaban en la cuenta estas anécdotas sexuales que, por lo que contaste ayer, fueron más de una vez", disparó. Y cerró con una advertencia: "Cuando te cruce, te cacheteo yo por estas de las que no me había enterado. Las demás ya te las cobré".

Finalmente, Nara dejó una reflexión para sus seguidoras y aprovechó para lanzar otro dardo contra su ex. "Mujeres salgan a trabajar, hagan sus vidas. No dependan. Ganen su dinero. Ser mantenida a veces sale muy caro. Quizás estás criando tres bebés en un país extraño o estás embarazada y a tu marido lo están azotando en un sótano".