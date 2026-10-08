"Me mandé una macana...": Maxi Ghione habló sobre la denuncia de privación ilegítima de la libertad

En los últimos días, Maxi Ghione obtuvo la libertad y decidió romper el silencio sobre la denuncia que recibió en su contra. Después de un primer video publicado en sus redes, donde se refirió brevemente a la polémica, el actor realizó una nueva grabación y habló sobre las consecuencias personales que tuvo el episodio que derivó en su detención.

Visiblemente afectado, Ghione comenzó su descargo con un pedido de disculpas dirigido a sus seres queridos. También reconoció haber cometido "una macana" y describió los últimos días como uno de los momentos más difíciles de su vida. "Quiero antes que nada pedirle una disculpa a la gente que me ama, a la gente que sufrió. Me mandé una macana. Tuve la peor semana de mi vida", expresó.

Si bien evitó profundizar sobre la denuncia que originó la investigación, el actor contó que atravesó una etapa compleja y la relacionó con distintos conflictos personales que prefiere mantener en privado. En ese contexto, habló sobre su estado emocional y descartó tener una adicción.

"A veces uno quiere apagarse, quiere desaparecer, quiere anestesiarse. Y me mandé una macana", sostuvo. Luego aseguró que está dispuesto a someterse a los estudios que sean necesarios para demostrarlo. "Me pongo a disposición para que me hagan los estudios que quieran y ahí va a arrojar que no soy ningún adicto. Mandé una cagada, una macana, pero no quiere decir que sea adicto".

Durante la grabación, además, hizo un pedido a la fiscal y al juez que intervienen en la causa. El actor solicitó que le devuelvan el teléfono celular que fue secuestrado durante el allanamiento realizado en su vivienda de Lehmann, Santa Fe, y explicó que lo necesita para poder trabajar.

"Lo uso para trabajar. Y si yo no trabajo, no puedo pagar el alquiler", manifestó. En la misma línea, agregó: "No tengo casa, no tengo nada. Si no trabajo, no como". Ghione también reclamó por las armas que fueron incautadas durante el procedimiento y explicó que forman parte de una colección familiar.

"Cualquiera que entre a mi casa va a ver armas por todos lados, porque soy coleccionista de armas, porque tengo todos los papeles en regla", aseguró. Además, contó que practica tiro en un polígono y que es socio honorario del Tiro Federal de San Fernando. "No las quiero perder. Son de herencia familiar, son muy importantes para mí y es el único deporte que practico: tiro con armas de fuego en el polígono", sostuvo.

En otro tramo de su mensaje, el actor afirmó que no cuenta con antecedentes penales y volvió a remarcar su postura frente a la investigación. "Nunca en mi vida cometí un delito. Soy inocente, no estoy en libertad condicional, estoy en libertad", señaló.

Maxi Ghione rompió el silencio sobre la denuncia. (Foto: Instagram/ @maxighione).

Sobre el cierre, Ghione agradeció las muestras de apoyo que recibió después de que trascendiera su detención. Según contó, se sorprendió al encontrar "miles y miles y miles de comentarios" a su favor. Sin embargo, también reveló que el episodio tuvo un fuerte impacto en su vida sentimental.

"Todo esto que estoy pasando hizo que pierda a la mujer que amo", confesó, en una de las partes más personales de su descargo. El actor había sido detenido el 29 de septiembre durante un procedimiento de la Policía de Investigaciones y recuperó la libertad el 2 de octubre, luego de una audiencia en los tribunales de Rafaela.

La fiscal Cecilia Doro confirmó que Ghione fue imputado por amenazas y tenencia de armas, mientras continúa bajo análisis una hipótesis vinculada a una presunta privación ilegítima de la libertad. La investigación comenzó a partir de la denuncia de Emiliano Tarragona, quien aseguró que había concurrido a la casa del actor para un encuentro privado y que permaneció allí durante varias horas sin poder retirarse. También sostuvo que recibió mensajes que interpretó como amenazas. En este nuevo video, Ghione no respondió de manera directa a esas acusaciones.