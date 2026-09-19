Mica Lapegüe dio a luz a Delfina y la presentó con una foto desde el quirófano: "Nos hiciste esperar un montón..."

La familia Lapegüe vive un día de fiesta. Mica Lapegüe, actriz e influencer, se convirtió este sábado al mediodía en mamá por primera vez. Después de 40,6 semanas de un embarazo anunciado en marzo, llegó al mundo Delfina Bartolomé Lapegüe, y la flamante mamá lo anunció en sus redes con una imagen tomada en la sala de partos, donde aparece junto a su pareja, Tomás Bartolomé, y la beba en brazos.

"Delfina Bartolomé Lapegüe, nos hiciste esperar un montón... te amamos con nuestra vida entera", escribió Mica al pie de la publicación, que acompañó con corazones. La foto muestra a los tres juntos, con la recién nacida y una escena que resume la emoción del momento.

El primer en reaccionar fue Sergio Lapegüe, papá de Mica y conductor de América. El periodista no escondió su felicidad y escribió: "La felicidad que tengo no paro de llorar. Gracias, gracias, gracias. Bendiciones". Bochi, su esposa, también usó sus redes para recibir a la beba: "Bienvenida Delfi a esta hermosa familia que te esperó con tanto amor y buena vibra. Tus papis no pararon un segundo en estas 40,6 semanas, lo dieron todo". En el mismo mensaje, agradeció a la pareja por convertirla "en abuela oficialmente".

Del lado de los Bartolomé, Violeta, hermana de Tomás, estrenó su rol de tía con un posteo lleno de cariño: "¡No puedo poner en palabras lo que siento! Gracias por traer a esta bebita tan especial al mundo. Los amo".

El camino hasta este sábado tuvo varias estaciones. El embarazo se conoció en marzo de 2026, cuando Mica compartió la primera ecografía con el latido del bebé de fondo. "La locura más linda de nuestras vidas. Te amo con todo Tomás Bartolomé, sos mi mejor equipo", escribió en ese momento. Por entonces, la pareja no sabía si esperaba un varón o una nena: barajaba los nombres Dante y Ema.

Semanas más tarde, en una reunión íntima con familiares y amigos, la pareja descubrió que esperaba una nena y confirmó que se llamaría Delfina. Desde ahí, Mica mantuvo a su comunidad al tanto de cada paso. En la semana 38.4 publicó una serie de fotos al aire libre con la frase "Esto crece minuto a minuto", que superó los 14.000 "me gusta". En agosto, sus amigas de siempre le armaron un baby shower sorpresa, al que llegó con una remera que decía "Viene pronto Delfi".

La emoción también se vio en los encuentros con sus afectos. Mica posó rodeada de sus amigas y escribió: "Qué lindo seguir compartiendo todo con ustedes. ¡Gracias por todo esto, por tanto amor para siempre! Delfi, mirá las tías que tenés". Horas antes del parto, sus redes mostraron otro momento tierno: sus mascotas olfateando su panza, con una pregunta que tuvo respuesta rápida: "¿Algo intuyen ellas?".



