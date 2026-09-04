Mirtha Legrand, con problemas de salud: no grabó su programa

Mirtha Legrand generó preocupación en el mundo del espectáculo tras saberse que no grabará una nueva emisión de su programa "La Noche de Mirtha", que sale al aire todos los sábados a la noche por El Trece. Según trascendió, la conductora enfrenta un cuadro de salud y debe resguardarse en su casa.

La información fue brindada por Juan Etchegoyen en su cuenta de X (antes Twitter). El periodista aseguró que Mirtha no grababa su programa este viernes 4 de septiembre y que fue la propia Marcela Tinayre quien le confirmó la noticia.

De esta forma, Juana Viale ocupará el lugar de su abuela en la conducción de la "mesaza", que se verá este sábado a las 21:30 horas por el canal del solcito, además de hacer lo propio en su ciclo que se emite los domingos a las 14 horas por la misma pantalla.

La mesa ya tenía confirmadas a sus invitadas de la fecha: Ana Rosenfeld, Elba Marcovecchio, Karina Iavícoli y Luciana Rubinska. Y una vez más, espera ganarle la pulseada por el rating a "PH: Podemos Hablar" (Telefe) de Andy Kusnetzoff.

Los invitados de Mirtha Legrand para este fin de semana.

La emisión tendrá especialmente en el centro de la escena la actualidad del espectáculo, con las abogadas Rosenfeld y Marcovecchio compartiendo la misma mesa en medio del conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi por sus hijas, Francesca e Isabella.

