Mirtha Legrand continúa internada, pero se habla de una gran mejoría: "La neumopatía es minuto a minuto..."

Mirtha Legrand continúa internada en el sanatorio Mater Dei por una neumopatía, tras ser ingresada de urgencia el viernes 18 de septiembre. La conductora de 99 años evoluciona de a poco, tras algunos días de aislamiento, y ya está sentada y mira televisión, según contaron desde su entorno. Los médicos explican que este tipo de cuadros demanda tiempo y que la kinesiología cumple un rol clave. La familia pide no apurar los tiempos de recuperación.

Cómo sigue la salud de la conductora

La salud de Mirtha Legrand mantiene en vilo al mundo del espectáculo. La conductora atraviesa una nueva internación en el sanatorio Mater Dei y en Puro Show dieron detalles de cómo marcha su recuperación.

"La neumopatía es minuto a minuto, pero está en uno de los mejores establecimientos médicos", afirmó Walter Leiva, movilero de "Puro Show", desde el lugar donde permanece internada la diva.

Nancy Duré, por su parte, contó que más allá del parte médico de las últimas horas, desde el círculo íntimo de Mirtha sostienen que la evolución es lenta pero constante. "El kinesiólogo va dos veces por día, ya está sentada y está mirando la tele. No hay que apurarla y cargarle nuestra ansiedad, hay que permitirle a la recuperación que tome el tiempo que tenga que tomar", expresó la panelista.

Guillermo Lobo, en tanto, había adelantado que Mirtha "está muy bien de ánimo y la pasaron a una sala común" en las últimas horas. Ese dato no es menor: dejar la terapia intensiva o una habitación de cuidados especiales siempre marca un paso adelante en cualquier internación.

Qué dicen los médicos sobre la neumonía

El médico Claudio Santa María reveló en detalles de cómo es un cuadro como el que vive la conductora. Su explicación ayuda a entender por qué la recuperación lleva tiempo.

"La neumonía es una infección que toma los lóbulos pulmonares. Imaginate que a los pulmones ingresa aire, tomamos oxígeno y gracias a eso vivimos. Cuando hay una infección disminuye la capacidad de respirar. Siempre es complejo el cuadro, pero más siendo una persona de 99 años que, por su edad, tiene la inmunidad disminuida", sostuvo el profesional de la salud.

El especialista añadió que los distintos tipos de antibióticos pueden demorar en hacer efecto de 7 a 15 días. "Tiene para un par de días más, pero hay que ver cómo va evolucionando", señaló.

Santa María también remarcó un aspecto que muchas veces pasa desapercibido: la internación prolongada afecta otras funciones del cuerpo. "Cuando internás a una persona cambia su alimentación, cambia lo locomotor, pierde masa muscular... es fundamental, como es su caso, que tenga un kinesiólogo que la mantenga activa", cerró.

Un cuadro que exige paciencia

La situación de Mirtha Legrand se sigue con atención porque no se trata de un cuadro menor. A los 99 años, cualquier infección respiratoria merece cuidado extremo. Los médicos lo saben y por eso insisten en no apurar los tiempos.

El entorno de la conductora repite un pedido sensato: dejar que la recuperación siga su curso. La ansiedad del público y de la prensa no ayuda. Mirtha ya está sentada, mira televisión y recibe kinesiología dos veces por día. Son señales alentadoras, aunque el cuadro todavía requiere seguimiento.

La neumopatía, como dicen los especialistas, se maneja minuto a minuto. La edad de la paciente obliga a redoblar los cuidados y a no confiarse con las mejorías parciales. Cada día cuenta y cada pequeño avance se celebra con cautela.

Mientras tanto, el Mater Dei sigue siendo el lugar donde Mirtha pelea esta batalla. Su familia, sus colegas y el público esperan novedades. Por ahora, la consigna es clara: paciencia, kinesiología y dejar que el cuerpo haga lo suyo.



