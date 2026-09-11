Mirtha Legrand continúa internada por un cuadro respiratorio: qué dice el último parte médico

Mirtha Legrand continúa internada en el sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio bronquial que la obligó a mantenerse alejada de los estudios para la grabación de su programa, que quedó a cargo de su nieta. Mientras se preparan para los almuerzos y cenas de este fin de semana con grandes invitados, trascendió que la diva de 99 años evoluciona favorablemente, sin complicaciones, y permanece en una habitación común junto a su familia. Los médicos la controlan por prevención y para darle tranquilidad.

El Sanatorio Mater Dei difundió este miércoles un nuevo parte médico sobre el estado de la conductora, que ingresó el lunes por la mañana. El comunicado, firmado por el doctor Enrique Echagüe, director médico de la institución, informa que "la Sra. Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y sin complicaciones de su cuadro respiratorio. Continúa en una habitación común, en compañía de su familia".

Fuentes del centro de salud confirmaron que la diva pasó la noche sin sobresaltos y que pudo descansar. Además, sigue sin fiebre, una señal que los profesionales toman como positiva. Los estudios de rutina y control continúan, tal como estaba previsto.

La periodista Mercedes Ninci compartió en el programa "La mañana con Moria" el informe de la tomografía que le realizaron. Según contó, los médicos que la tratan aseguran que la conductora se encuentra "mucho mejor" y que, de seguir así, mañana le darían el alta. "Lo que dice es que tiene un hematoma de 14 milímetros, pero que esos signos inflamatorios pulmonares son habituales en la tercera edad, son secuelas de cualquier proceso viral y que no tiene ninguna otra cosa que represente preocupación", detalló Ninci.

El cardiólogo Jorge Tartaglione analizó el cuadro clínico desde una perspectiva médica y explicó por qué una bronquitis en una persona mayor reviste otra complejidad. "En cualquier persona mayor, una bronquitis no es una bronquitis más. Si una persona mayor se agarra un resfrío o algo importante, normalmente no es una bronquitis más e impacta mucho más en su cuerpo", sostuvo el especialista.

Y agregó: "La capacidad pulmonar es diferente a la que nosotros vamos a tener. Se va achicando y después los músculos intercostales que te permiten respirar son más lentos, cambian un poco, entonces les cuesta, por eso la edad genera varias cosas".

El primer parte médico, difundido el mismo lunes, informó que Legrand ingresó "cursando un cuadro respiratorio bronquial" y que quedaría internada "en una habitación común para completar estudios y continuar con el tratamiento médico correspondiente". En ese texto, la familia agradeció "las muestras de afecto y respeto durante la internación". También se aclaró que el sanatorio emitiría un nuevo parte al día siguiente, "de no mediar cambios", y que ese sería el único medio de comunicación oficial.

La ausencia de la conductora en la grabación de La noche de Mirtha del viernes pasado encendió las alarmas. En ese momento, según pudo saber este medio, atravesaba un fuerte cuadro gripal y su médico le recomendó quedarse en su casa, haciendo reposo, hasta recuperarse por completo. Juana Viale, su nieta, tomó su lugar como anfitriona.

"Acá estoy poniéndome la camiseta porque la abuelita está con gripe. Le mandamos un besito enorme, que se está recuperando con sus tecitos, sus ungüentos naturales", bromeó Viale al abrir el programa. De inmediato corrigió: "Mentira, todo medicamento, todo". Y cerró: "Le mando un beso muy grande a mi abuelita. Espero hacerlo bien. Hoy tengo todas las pilas, toda la energía y toda la vitalidad para hacerlo".

No es la primera vez que un cuadro gripal la obliga a ausentarse. En abril de este año, la diva faltó tres semanas a su ciclo por un fuerte cuadro viral. "¡Hola! Siguiendo la recomendación de mi médico, el Dr. Semeniuk, estaré unos días más en casa. Fue un cuadro viral normal de esta época del año... tendré que hacer un poco más de reposo y cuidarme. Les quiero agradecer a todos por los llamados y la preocupación", escribió entonces en su cuenta de X.

A pesar de sus 99 años, sus ausencias televisivas por salud son contadas. La última cirugía fue en 2023, cuando le colocaron un marcapasos "de última generación" en el mismo sanatorio. Una semana antes lo había anunciado en redes: "Para seguir activa como a mí me gusta, y porque siempre apuesto a la vida, decidí junto con mis médicos instalarme un marcapasos de última generación que regule adecuadamente mi ritmo cardíaco, algo que ya venía conversando luego de la colocación de los stent hace un tiempo".

Antes, en 2021, sufrió una obstrucción coronaria y fue sometida a una intervención en plena pandemia. En 2019, una brida abdominal derivó en una operación en el Mater Dei y permaneció en cuidados intensivos, aunque 48 horas después volvió a su casa.

En febrero de este año, al cumplir 99, Mirtha habló con LN+ sobre lo que siente al llegar a esa edad. "Me parece un sueño: me parece mentira", dijo. "El destino quiso que llegue a esta edad. Además mi médico siempre me dice que estoy muy sana". Y agregó: "Haciendo lo que más me gusta. Yo pude haber dejado de trabajar hace rato, pero me ocupo, estudio, es mi vida y soy así".

El gerontólogo Carlos Presman analizó en diálogo con LN+ qué factores explican una vida tan extensa y activa. "Uno de los secretos de la longevidad, que siempre es un éxito colectivo, es mantenerse conectada socialmente", señaló. Y precisó: "Hoy sabemos que alrededor del 30% de la expectativa de vida depende de la genética, pero el otro 70% depende de las condiciones de vida". Investigaciones con gemelos demostraron que, aun con genética idéntica, pueden existir diferencias significativas en longevidad según el entorno, el deseo, los proyectos, el trabajo y la calidad de vida.

El cuadro de Mirtha, entonces, se entiende mejor si se mira el conjunto: una mujer de 99 años, con antecedentes cardíacos y respiratorios, que sigue trabajando y mantiene una vida social intensa. La decisión de los médicos de internarla por prevención responde a ese contexto. No hay complicaciones, pero tampoco margen para descuidos. La internación, en ese sentido, funciona como un paréntesis controlado: estudios, control y tranquilidad para ella y para su familia. El parte médico de este miércoles confirma que el camino es el esperado. Si todo sigue así, el alta podría llegar mañana. Mientras tanto, la diva sigue hablando por teléfono con sus conocidos y se mantiene al día con lo que pasa. La Chiqui, como siempre, no pierde el contacto con el mundo.



