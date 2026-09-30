Mirtha Legrand: el nuevo parte médico que lleva tranquilidad sobre su salud

Este martes 30 de septiembre, a diez días de su internación en el Sanatorio Mater Dei, se difundió un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand. Según los profesionales, "La Chiqui" "se encuentra muy bien de la neumopatía" que motivó su ingreso y atraviesa una franca mejoría.

El informe fue firmado por el doctor Enrique Echagüe y confirmó que la conductora permanece en "una habitación común". Además, continúa acompañada por su familia, que permanece cerca durante su recuperación y agradece las muestras de cariño recibidas en los últimos días.

La actualización lleva tranquilidad luego de varias jornadas de expectativa en torno al estado de salud de la histórica figura de la televisión argentina. En esta oportunidad, el equipo médico destacó especialmente la evolución favorable del cuadro que había requerido su hospitalización.

Por el momento, Mirtha continuará internada bajo seguimiento profesional. De acuerdo con lo informado en el parte, si no se presentan cambios, el próximo comunicado médico será emitido el viernes. Mientras tanto, sus familiares siguen acompañándola durante el proceso de recuperación.