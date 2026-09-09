Mirtha Legrand: el nuevo parte médico sobre su salud tras la internación

En las últimas horas se conoció la noticia de la internación de Mirtha Legrand por un cuadro de bronquitis. Luego de que le realizaran una tomografía para evaluar su estado, este miércoles se difundió un nuevo parte médico con detalles sobre la evolución de la conductora.

El Sanatorio Mater Dei informó que la diva permanece en una habitación común y atraviesa favorablemente el cuadro respiratorio. Además, continúa acompañada por su familia durante su hospitalización en la institución.

"La Sra. Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y sin complicaciones de su cuadro respiratorio. Continúa en una habitación común, en compañía de su familia", señala el comunicado firmado por el director médico del Sanatorio Mater Dei, el Dr. Enrique Eschagüe.

Desde el centro de salud también hicieron referencia a las muestras de afecto que recibió la conductora desde que trascendió su internación. "Agradecemos a todos por el respeto y cariño que transmiten", expresaron en el documento.

El nuevo parte médico de Mirtha Legrand.

Por último, la institución aclaró cuándo se conocerán nuevas novedades. "De no mediar cambios, el día viernes emitiremos un nuevo parte médico, siendo este el único medio de comunicación del Sanatorio Mater Dei", informaron.

De esta manera, el último comunicado llevó tranquilidad sobre la salud de Mirtha Legrand. La conductora permanece estable, sin complicaciones y bajo el acompañamiento de sus familiares.