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Mirtha Legrand evoluciona favorablemente: los detalles del nuevo parte médico

La conductora continúa bajo atención médica y, tras varios días de internación, se conoció una nueva actualización sobre su estado. El parte llevó tranquilidad a su entorno. Leé los detalles, en la nota.

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Este lunes 28 de septiembre, a casi diez días de su internación en el Sanatorio Mater Dei, se difundió un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand. De acuerdo con los profesionales, "La Chiqui" "continúa evolucionando favorablemente, habiendo finalizado el tratamiento antibiótico".

El comunicado lleva la firma del director médico de la institución, Dr. Enrique Echagüe, y detalla cómo continúa la recuperación de la conductora de 99 años. Según el documento, la evolución se mantiene dentro de los parámetros esperados luego del tratamiento recibido durante los últimos días.

Además, el parte señala que la diva permanece acompañada por sus seres queridos mientras atraviesa este proceso. "Se encuentra acompañada de su familia, y agradece el cariño y respeto dispensado", expresa el texto difundido por el centro de salud.

Por último, desde el Mater Dei anticiparon cuándo volverán a brindar información sobre su estado. "De no mediar cambios, el miércoles próximo enviaremos un nuevo parte médico", informaron. De esta manera, habrá una nueva actualización sobre la salud de Mirtha en los próximos días.

El último parte médico de Mirtha Legrand.&nbsp;
El último parte médico de Mirtha Legrand. 

La internación se produjo luego de que Mirtha presentara un cuadro compatible con neumopatía, por lo que debió quedar bajo atención médica para realizar los estudios, recibir el tratamiento correspondiente y permanecer en observación. Desde entonces, continúa su recuperación en el Sanatorio Mater Dei.

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