Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y el nuevo parte médico confirmó: "Se encuentra muy bien de su cuadro respiratorio..."

Mirtha Legrand atraviesa una semana de internación en el Sanatorio Mater Dei y los partes médicos dejaron entrever una noticia alentadora: la diva evoluciona favorablemente de su cuadro respiratorio y ya incrementa su actividad física con kinesiología. El comunicado difundido este viernes confirmó que la conductora de 99 años continuará bajo observación hasta completar su recuperación, mientras sus allegados piden prudencia y respeto por su intimidad.

El parte médico, firmado por Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei, detalló el estado actual de la diva: "Se encuentra muy bien de su cuadro respiratorio, incrementando su actividad física con el equipo de kinesiología". Además, el documento precisó que Mirtha "continuará internada hasta completar su recuperación, para poder volver a sus actividades diarias". En el cierre, el comunicado agradeció "especialmente a todos la comprensión y respeto cómo informan sobre su estado" y anunció que, "de no mediar cambios, el lunes próximo enviaremos un nuevo parte médico".

El miércoles el sanatorio había compartido otro parte médico en donde también daba cuenta de la evolución favorable de Mirtha, pero indicaba que debía permanecer internada "con el fin de mantenerla bajo control y brindarle los cuidados y contención adecuados".

En ese texto -como en los anteriores-, la familia de la diva y los profesionales del centro de salud agradecían las muestras de cariño. A principios de mes, el 7 de septiembre, Legrand fue internada por un cuadro respiratorio bronquial y permaneció en el Sanatorio Mater Dei hasta el domingo 13, cuando recibió el alta para continuar "la recuperación en su casa".

Pero el viernes 18 del mes actual, Mirtha volvió al centro médico y, luego de pasar por la guardia, quedó nuevamente internada. Ese mismo día, el sanatorio emitió un parte médico oficial en el que informó el motivo de la hospitalización: "La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes".

En abril de este año, Legrand atravesó un fuerte cuadro gripal que derivó en una bronquitis y la alejó durante algunos días de su agenda laboral. "¡Hola! Siguiendo la recomendación de mi médico, el Dr. Semeniuk, estaré unos días más en casa. Fue un cuadro viral normal de esta época del año... tendré que hacer un poco más de reposo y cuidarme. Les quiero agradecer a todos por los llamados y la preocupación", escribió en ese momento en su cuenta de X.

Si bien Mirtha demostró a lo largo de su vida gozar de muy buena salud, en los últimos años tuvo que ser hospitalizada por distintos motivos. En julio de 2014 sufrió uno de los incidentes físicos más duros. Durante un lluvioso sábado, se resbaló en la cochera del edificio donde vive y cayó con todo el peso de su cuerpo sobre el piso de cemento mojado.

La caída le provocó una fractura de tibia y peroné, y esa misma noche fue operada en el Mater Dei. En mayo de 2019, una brida abdominal la llevó nuevamente al sanatorio, donde fue operada y permaneció 48 horas en cuidados intensivos. Dos años después, sufrió una obstrucción coronaria y fue internada para colocarle dos stents. En mayo de 2023, debió someterse a una intervención programada para colocarle un marcapasos "de última generación".

El presente de la diva genera expectativa entre sus seguidores y colegas, que esperan con ansias su regreso a la televisión. Mientras tanto, la familia pide prudencia y respeto por su privacidad, y confía en que la recuperación avance según lo previsto para que Mirtha pueda retomar su vida cotidiana y, por qué no, volver a sentarse en la mesa de sus almuerzos.