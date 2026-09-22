Mirtha Legrand evoluciona tras su internación por neumonía: "La recuperación ha sido milagrosa"

Mirtha Legrand evoluciona de forma favorable del cuadro de neumonía que la llevó a internarse el viernes 18 de septiembre en el Sanatorio Mater Dei. Tras un fin de semana difícil, el martes, allegados a la familia llevaron tranquilidad sobre su estado. Desde el entorno de la conductora contaron que responde bien al tratamiento, que se mantiene de buen ánimo y que espera los resultados de los cultivos para definir el alta.

Un parte alentador

La actualización llegó después de un fin de semana con versiones cruzadas y muchas consultas por la salud de la animadora, de 99 años. Según indicaron personas cercanas a la familia, Legrand sigue al pie de la letra las indicaciones médicas y sostiene su rutina dentro de la clínica.

En "Intrusos", Adrián Pallares dio más precisiones sobre cómo transcurren sus días. "Está muy bien. Dos veces por día va el kinesiólogo, está sentada en una silla, está viendo televisión, está de buen humor", relató el periodista este martes. Además, marcó que la respuesta al tratamiento tomó por sorpresa a sus seres queridos: "La familia está muy sorprendida porque la recuperación ha sido milagrosa".

Pallares también se refirió a la costumbre de la conductora de seguir la programación televisiva: "Lo decimos porque seguramente nos está viendo, porque está viendo televisión todo el tiempo". Y pidió prudencia respecto de una posible fecha de alta: "Paciencia para el alta porque hay que ver los cultivos, qué resultados dan y todo, pero va todo muy bien. Hoy martes, después de un fin de semana cargado de noticias y rumores, podemos decir que la salud de Mirtha Legrand está muy bien".

Cómo empezó todo

La internación arrancó el viernes, después de que la animadora presentara dificultades para respirar. El primer parte del Mater Dei informó que ingresó por un cuadro compatible con neumopatía, un término que refiere a una afección pulmonar, y que quedó bajo estudios, tratamiento y controles.

El lunes, la institución difundió un nuevo comunicado firmado por su director médico, Enrique Echagüe. "La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado. Seguirá con el tratamiento específico del cuadro y los controles necesarios", señaló el texto oficial.

El parte agregó que la conductora recibió a sus familiares más cercanos y agradeció las muestras de afecto del público. También indicó que, si no se producen cambios, el sanatorio emitirá una nueva actualización este miércoles.

Durante el fin de semana, distintos integrantes de la familia pasaron por la clínica ubicada en la calle San Martín de Tours. Ámbar de Benedictis, una de sus bisnietas, estuvo junto a ella, mientras que Juana y Nacho Viale llegaron al centro médico en horarios distintos.

Una internación que llega tras otra

Esta internación ocurre cinco días después de un alta previa. Legrand ingresó al Mater Dei el 7 de septiembre por un cuadro gripal que derivó en bronquitis. Tras casi una semana de seguimiento, salió de la clínica el domingo 13 para seguir con los cuidados en su casa de la avenida del Libertador.

En ese momento, otro parte médico consignó una evolución favorable del cuadro respiratorio y una participación activa de su kinesiólogo. El documento también informó que la conductora se mantenía atenta a sus actividades personales y recibía a familiares y amigos.

Durante aquella primera internación, Juana Viale ocupó el lugar de su abuela en las grabaciones de "La Noche de Mirtha" y siguió al frente de "Almorzando con Juana" los domingos en El Trece. Frente a cámara, llevó tranquilidad sobre la salud de la animadora: "Mi abuelita sigue en la clínica, pero poniéndose de mil maravillas".

Meses antes, en abril, Marcela Tinayre también había hablado de una bronquitis que atravesó su madre. "El aire le atacó los bronquios, tiene una bronquitis, la está superando", explicó entonces. La hija de Legrand contó que el médico recomendó entre 18 y 20 días de cuidados.

Qué se espera para los próximos días

Por ahora, la conductora continúa con el tratamiento indicado y aguarda la evaluación de los cultivos para definir los próximos pasos. El nuevo parte médico previsto para este miércoles dará cuenta de su evolución y de las decisiones que tome el equipo que la asiste.

La familia mantiene un hermetismo prudente y evita arriesgar fechas. La prioridad, dicen, es que la recuperación siga firme antes de pensar en el alta. Mientras tanto, Legrand sigue conectada a sus rutinas: la televisión, las visitas y el kinesiólogo que la acompaña dos veces por día. Su estado, según quienes la rodean, es el mejor posible dentro del cuadro. La paciencia, en este caso, juega a favor.