Mirtha Legrand lanzó una fuerte crítica en su programa: "Hay que parar de robar un poco"

En el programa de "El Run Run del Espectáculo" (Crónica TV) de este domingo 30 de agosto, Lío Pecoraro y Fernando Piaggio repasaron la polémica comparación de Alejandro Lerner en "La Noche de Mirtha". Además, pusieron el foco en la elocuente frase que lanzó Mirtha Legrand en su ciclo en El Trece, ya que fue muy crítica con los gobiernos argentinos.

"Política, espectáculo y show. Mirtha, siempre Mirtha. Firme y contundente. 'Hay que parar de robar un poco'", fue la placa roja que leyeron Pecoraro y Piaggio.

La declaración de la diva generó una fuerte reacción en el piso del programa, donde los conductores y el panel coincidieron de inmediato en que, directamente, no hay que robar nada.

En "El Run Run" también reprodujeron otro pasaje de Mirtha, donde analizó desde el gobierno de Raúl Alfonsín hasta el de Alberto Fernández. Fue entonces cuando Legrand recordó que "fue prohibida" por el radicalismo, pese al retorno de la democracia.

"Yo he sido prohibida tres veces por distintos gobiernos, hasta por el radicalismo. Los militares me prohibieron porque la gente no comía y yo comía el aire. Siempre por razones estúpidas; era desagradable. Estuve más de diez años ausente, la gente no se acuerda", sostuvo La Chiqui.

Consultada por el periodista Luis Novaresio sobre cuál le pareció el mejor presidente que obtuvo Argentina desde el retorno a la democracia, la animadora mencionó a Carlos Saúl Menem. "Manejó muy bien el país, lo llevó muy bien, estaba rica Argentina, además porque venía y saludaba a todo el mundo. Iba a la cocina y saludaba a todos. No por eso era bueno. Era demagogo, pero lo hacía bien. Yo considero que fue un buen gobierno", argumentó Mirtha.

A la hora de nombrar al peor mandatario según su visión, la conductora consideró que el de Fernando de la Rúa. Aunque también fue crítica con el gobierno de Mauricio Macri. "A mí me defraudó. Yo lo apoyaba muchísimo. Con las facturas que subieron tanto y los precios, ahí vino el derrumbe, ahí empezó el fracaso", expresó delante de María Eugenia Vidal.

Por último, Mirtha Legrand analizó el gobierno de Javier Milei. "No sé qué pensar. Por momentos me gusta y por momentos no. No me gusta que diga tantas malas palabras", sentenció. Y caló hondo en su postura: "Me resulta desagradable un presidente que diga palabrotas y que se meta tanto con el periodismo. Que deje que actúe el periodismo tranquilo, que tiene demasiado. Que cada uno opine como quiere; estamos en una democracia. Déjeme decir lo que yo pienso y no me condene por eso".

"Los gobernantes se enojan cuando no los elogias; cuando los criticas, les molesta. Yo soy actriz y conductora y también me critican, aunque no ocupa el lugar de un político. Pero bueno, hay gente que opina distinto, dejá que opine distinto. Hay gente que se acomoda con los gobiernos enseguida", concluyó, contudente.



