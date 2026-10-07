Mirtha Legrand recibió el alta: cómo seguirá la recuperación de la diva a los 99 años

Casi tres semanas de espera terminaron este martes por la tarde. Mirtha Legrand, de 99 años, dejó la clínica Mater Dei de Buenos Aires tras recibir el alta médica, se subió a un auto particular y volvió a su casa acompañada por sus afectos. La noticia la confirmó el propio centro médico con un parte firmado por su director, Enrique Echagüe, que habla de "rehabilitación" y de la intención de retomar la "actividad cotidiana", luego de su segunda internación, que comenzó el 18 de septiembre. La familia, por su parte, no ocultó el alivio: "La alegría es total".

La "diva de los almuerzos" había ingresado el 18 de septiembre por una infección respiratoria, apenas unos días después de haber superado un cuadro de bronquitis. El regreso a su hogar marca el final de una internación compleja, que incluyó tratamiento antibiótico, rehabilitación motriz y controles nutricionales permanentes.

Desde el entorno de la conductora venían anticipando una mejoría sostenida: el fin de semana, su nieta Juana Viale contó en su programa que la veía "cada día mejor" y que ya estaba en una habitación común, incluso con ganas de mirar televisión y de darle indicaciones.

El parte médico del alta fue claro: Mirtha "egresó en compañía de sus familiares en un vehículo particular", y seguirá con la recuperación en su domicilio "con el objetivo de retomar su actividad cotidiana". La clínica también agradeció, en nombre de la familia, "el cariño y el respeto" recibidos durante estos días. Un gesto que habla de la dimensión pública de una figura que, a los 99 años, sigue siendo noticia cada vez que respira.

Vale recordar que no fue la primera vez que su salud encendió alarmas en los últimos tiempos. A comienzos de septiembre ya había pasado por una internación breve por bronquitis, y en 2014 atravesó una fractura grave de tibia y peroné que la mantuvo alejada del estudio durante meses. Sin embargo, siempre volvió. Esa obstinación, mezcla de carácter y oficio, es la que sus seguidores admiran tanto como sus preguntas incómodas en la mesa de los almuerzos.

Ahora bien: ¿vuelve a la televisión? Nadie lo confirma. El parte habla de "retomar la actividad cotidiana", una fórmula amplia que no especifica si eso incluye sentarse otra vez al frente de "La noche de Mirtha". Por lo pronto, Juana Viale seguirá al mando de los programas hasta que su abuela esté lista. O hasta que ella decida que lo está.

En un país acostumbrado a verla cada domingo, la sola noticia de que está en su casa, rodeada de los suyos, alcanza para respirar tranquilos. La mesa puede esperar. Ella también tiene derecho a hacerlo.



