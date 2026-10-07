Mirtha Legrand recibió el alta médica y continuará su recuperación en su casa

Mirtha Legrand recibió el alta médica este martes y dejó el Sanatorio Mater Dei, donde permanecía internada desde el 18 de septiembre por un cuadro respiratorio.

La conductora, de 99 años, se retiró alrededor de las 17 horas en su auto particular, acompañada por sus familiares, y confirmaron que continuará con su recuperación en su domicilio.

Según informó el centro médico, Legrand completó el tratamiento indicado y presentó una evolución favorable durante los últimos días. El parte fue firmado por Enrique Echagüe, director médico del sanatorio, quien confirmó que la conductora podrá continuar su recuperación fuera de la institución.

El parte médico que difundió el Sanatorio Mater Dei.

En tanto, el último parte médico había señalado que Mirtha Legrand continuaba evolucionando favorablemente y que permanecía en una habitación común. Además, había avanzado en su rehabilitación kinesiológica, uno de los principales aspectos del tratamiento durante su internación.

La conductora había atravesado dos etapas de atención médica durante septiembre. Primero fue internada por un cuadro gripal que derivó en bronquitis y recibió el alta el 13 de septiembre. Sin embargo, cinco días después debió regresar al Mater Dei debido a una descompensación respiratoria.

Ahora, Mirtha Legrand continuará con controles y recuperación en su casa, con el objetivo de retomar sus actividades habituales cuando su estado de salud se lo permita.