Mirtha Legrand recibió el alta médica tras su internación: los detalles de su recuperación

El lunes 7 de septiembre, una noticia puso en alerta a la farándula argentina: Mirtha Legrand había sido internada por un cuadro bronquial. Después de casi una semana, "La Chiqui" recibió el alta médica y dejó el Sanatorio Mater Dei. Ahora, continuará su recuperación en casa antes de retomar su agenda.

La novedad fue difundida este domingo mediante las redes oficiales de "La Mesaza", donde se publicó el parte emitido por el centro de salud. El documento lleva la firma de Enrique Echagüe, director médico de la institución, y confirmó que la histórica conductora ya pudo regresar a su domicilio.

"La Sra. Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación. A partir de ahora, continuará con la recuperación en su casa para volver a sus actividades lo antes posible", indicó el comunicado. A su vez, el sanatorio expresó: "Agradecemos, junto a su familia, el cariño y respeto que le transmitieron en estos días".

Por el momento, no trascendió cuándo volverá a la televisión. La prioridad será que Legrand complete el reposo necesario en su hogar y evolucione favorablemente. Recién después podrá retomar sus compromisos habituales y ponerse nuevamente al frente de sus programas.

Durante su ausencia, Juana Viale quedó a cargo de "La noche de Mirtha" y este sábado 12 de septiembre se refirió a la evolución de su abuela. "Estoy yo, porque mi abuelita sigue en la clínica, reponiéndose de mil maravillas", había contado al inicio de una emisión. Luego, fiel a su estilo, bromeó sobre las ganas de trabajar de la conductora: "Hay que retenerla a la señora, porque ustedes saben cómo es. Es la señora eventera, ya estaría en todos lados".