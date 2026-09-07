Mirtha Legrand: se conoció el primer parte médico tras su internación

Este lunes una noticia encendió las alarmas en el mundo del espectáculo: Mirtha Legrand fue internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio. En medio de las repercusiones por su estado, el centro de salud difundió el primer parte médico oficial sobre la conductora.

El comunicado, compartido por el equipo de "LAM" en redes sociales, lleva la firma del director médico, Enrique Echague, y precisa que la histórica figura televisiva ingresó durante las primeras horas del día. Allí se detalló que "La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta mañana a nuestro Sanatorio cursando un cuadro respiratorio bronquial. Quedará internada en una habitación común para completar estudios y continuar con el tratamiento médico correspondiente".

El informe también indicó que la familia agradeció las muestras de afecto recibidas desde que se conoció la noticia. Además, el Mater Dei aclaró que será el encargado de brindar las próximas novedades y anticipó que, si no surgen cambios, emitirá un nuevo parte médico el miércoles.

La preocupación por la salud de Mirtha había comenzado durante el fin de semana, cuando no pudo estar al frente de "La Noche de Mirtha". Juana Viale la reemplazó en la emisión y explicó que su abuela atravesaba un cuadro gripal. También Marcela Tinayre había llevado tranquilidad al contar que su madre estaba "estaba un poco engripada".

El primer parte médico tras la internación de Mirtha Legrand. (Foto. Instagram/ @elejercitodelam).

En las horas previas al ingreso al sanatorio, la conductora había permanecido en su casa, siguiendo las indicaciones de reposo. Luego, ante la continuidad del cuadro respiratorio, se optó por realizar controles en una institución médica. Según trascendió desde su entorno, se encuentra bien y la internación tiene como objetivo seguir de cerca su evolución.

Ahora, todas las miradas están puestas en las próximas horas y en el nuevo comunicado anunciado por el Mater Dei. Mientras tanto, Mirtha continúa internada en una habitación común, donde completa estudios y sigue el tratamiento indicado por los profesionales.