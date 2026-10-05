Mirtha Legrand: se conoció un nuevo parte médico tras más de 15 días de internación

Mirtha Legrand lleva más de 15 días internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro de neumopatía. Luego de que Juana Viale contara cómo atraviesa estos días su abuela, este lunes 5 de octubre se conoció un nuevo parte médico que lleva tranquilidad sobre la evolución de la conductora.

Según informaron desde el centro de salud, la Chiqui "sigue evolucionando favorablemente de su cuadro clínico, en una habitación común y continúa progresando en su rehabilitación kinesiológica".

El informe también destacó el acompañamiento recibido durante este período. "Desde el Sanatorio, junto a su familia, agradecemos todo el cariño trasmitido", expresaron en el comunicado difundido este lunes.

Por el momento, no se anunciaron cambios en el esquema de seguimiento. De mantenerse la evolución actual, está previsto que el próximo parte médico sea difundido el miércoles, por lo que habrá que esperar hasta entonces para conocer una nueva actualización.