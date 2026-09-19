Mirtha Legrand sigue internada por neumonía y en medio del hermetismo hablan de una "noche estable": qué se sabe hasta el momento

Mirtha Legrand atraviesa un momento complicado de salud. La conductora sigue internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro de neumopatía que derivó de un problema bronquial, y este sábado no hubo nuevos partes médicos oficiales. En medio del hermetismo de la familia y los médicos, y rumores de que esté aislada para mayor tranquilidad, algunas voces del ambiente televisivo deslizaron que la diva pasó una "noche estable", tres palabras que en este contexto suenan casi alentadoras.

El viernes, la legendaria presentadora debió ser internada nuevamente en el mismo centro de salud donde había estado casi una semana. Había recibido el alta el 13 de septiembre, después de una evolución favorable de un cuadro de bronquitis que la mantuvo hospitalizada desde el 7 de ese mes. En su casa, sin embargo, la recuperación no fue la esperada y este viernes volvió a ingresar por guardia.

El breve comunicado del Mater Dei habló de un "cuadro de neumopatía" y aclaró que, si no surge nada nuevo, el próximo parte médico llegará recién el lunes. Esa falta de información oficial alimentó todo tipo de versiones durante la noche del viernes y la mañana del sábado. El periodista Guillermo Lobo, de TN, aportó un dato preciso en su cuenta de X: aseguró que Mirtha tiene "neumonía" y que "está aislada en una sala para darle más calma y privacidad".

Consultado sobre sus fuentes, Lobo respondió con firmeza: "No es ningún invento. Es dato concreto y totalmente fidedigno". Además, agregó un detalle que habla del estado de ánimo de la conductora: "Ella misma pidió ser internada, porque se siente más tranquila al estar hospitalizada".

Un cuadro delicado a los 99 años

La salud de Mirtha Legrand genera una atención enorme porque se trata de una figura que atraviesa generaciones. A los 99 años, cualquier problema respiratorio enciende las alarmas, y más aún cuando se produce una recaída tan cerca del alta anterior. La neumonía es un cuadro de extrema gravedad en personas mayores, y los médicos optaron por dejarla internada para monitorear de cerca su saturación de oxígeno y administrarle la medicación específica.

El historial clínico de las últimas semanas tuvo varios capítulos. El 7 de septiembre ingresó al Mater Dei por un cuadro gripal que derivó en bronquitis. Durante esos días, los partes hablaron de una evolución favorable, sin complicaciones, y Mirtha permaneció en una habitación común, participando activamente de su recuperación junto a su kinesiólogo. El domingo 13 recibió el alta y continuó la recuperación en su casa.

Pero la tos persistente nunca desapareció del todo. Según trascendió, Mirtha siguió con molestias respiratorias durante la semana y el viernes volvió a sentirse mal. Ahí se tomó la decisión de regresar al Mater Dei por guardia. La información se fue actualizando a lo largo de la tarde: primero se habló de una "bronquiolitis", después el parte oficial mencionó "neumopatía" y finalmente Lobo confirmó que el diagnóstico es neumonía.

El entorno familiar y el programa

Juana Viale, nieta de la conductora, estuvo en el sanatorio durante la noche del viernes para acompañarla. La familia mantiene un hermetismo casi total sobre la evolución y pide que la información salga únicamente por los partes oficiales del centro médico. En cuanto al programa, "La noche de Mirtha" volvió a quedar en manos de Juana Viale, que ya había conducido las grabaciones durante la internación anterior.

La agenda de trabajo de Mirtha siempre llamó la atención. A los 99 años, la conductora mantiene una rutina televisiva que incluye glamour, humor y preguntas incisivas sobre política en una mesa de TV, algo que hace desde hace más de medio siglo. Esa vitalidad es la que hoy queda en pausa mientras su cuerpo lucha contra la neumonía.

Un análisis de lo que viene

El parte del lunes será clave para saber si la "noche estable" que reportaron las fuentes se sostiene o si el cuadro requiere más tiempo de observación. Por ahora, la información disponible alcanza para entender que la situación es delicada pero estable, y que el equipo médico del Mater Dei mantiene un control riguroso.

La familia, mientras tanto, agradece el respeto y pide prudencia. Mirtha sigue aislada, con la calma y la privacidad que su estado requiere. En un año en el que ya había atravesado una internación prolongada, esta recaída obliga a redoblar los cuidados. Los médicos no dieron precisiones sobre los tiempos de recuperación, pero el hecho de que el próximo parte se haya programado para el lunes sugiere que no hay novedades urgentes que comunicar. Eso, en este contexto, ya es una buena noticia.



