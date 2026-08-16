Mirtha Legrand sorprendió al revelar la charla que tuvo con el padre de Lionel Messi antes de su muerte: "Me dijo..."

Sin dudas, la muerte del papá de Lionel Messi, Jorge, generó una ola de repercusiones alrededor del mundo. Además de las figuras que compartieron mensajes para acompañar al capitán de la Selección Argentina y a su familia en este momento de dolor, Mirtha Legrand se refirió a la partida del empresario y reveló la charla que mantuvo con él tiempo antes de su muerte.

Durante la emisión de este sábado de "La noche de Mirtha", la conductora conversó sobre el tema con Gastón Edul, uno de sus invitados, y recordó una comunicación telefónica que tuvo con Jorge aproximadamente dos meses antes de su fallecimiento. Según contó, el contacto se produjo de manera inesperada y fue la última vez que habló con el padre del futbolista.

Mirtha explicó que mantiene un vínculo cercano con Celia Cuccittini, madre del capitán argentino, con quien suele comunicarse para saber cómo se encuentran. En cambio, sus conversaciones con Jorge no eran tan habituales. "Yo me escribo con Celia, nos hablamos por teléfono. Y hace dos meses la llamé para ver cómo estaba. Ella me llama a veces también", relató.

"La Chiqui" contó que aquella comunicación tuvo un momento que no esperaba. "En un momento, Celia me dice: ‘Esperá, Mirtha, que te va a saludar Jorge'. Y Jorge tomó el teléfono", recordó. Luego reprodujo el breve intercambio que mantuvieron: "Me dijo ‘Hola, chiquita, ¿cómo estás? Lindo hablar con vos. Bueno, adiós, adiós'".

Lionel Messi junto a sus padres, Celia y Jorge.

Por respeto a la familia Messi y ante el hermetismo que existe alrededor de la situación, Mirtha prefirió no revelar de qué habían hablado durante aquella comunicación. La conductora decidió cerrar la anécdota con un detalle sobre el particular apodo que recibe de los Messi: "Ellos me dicen Chiquita".