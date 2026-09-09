More Rial deberá realizarse nuevas pericias psicológicas: qué podría pasar con su libertad

More Rial atraviesa una nueva etapa en el marco de su situación judicial. La joven, que cumple arresto domiciliario, será sometida nuevamente a pericias psicológicas luego de que una evaluación anterior arrojara un resultado negativo y complicara su pedido de libertad condicional.

Su abogado, Alejandro Cipolla, explicó los detalles de esta nueva instancia y contó cuál es el objetivo de la presentación realizada por la defensa. La expectativa está puesta en el resultado de los próximos estudios y en la posibilidad de que ese informe permita avanzar con el pedido de libertad.

Por qué Morena Rial tendrá nuevas pericias psicológicas

Según explicó Cipolla a Pronto, la defensa decidió avanzar con una nueva evaluación después del rechazo a la libertad condicional. "Después de que se le negara la libertad condicional porque las pericias anteriores arrojaron un resultado negativo, pusimos un perito de parte que es el terapeuta personal de ella, el Licenciado Alejandro Laffite", detalló.

El abogado también señaló que el pedido ya fue presentado y que esperan una resolución durante este mes.

En ese sentido, Cipolla planteó cuál podría ser el escenario para Morena si los nuevos estudios tienen un resultado favorable: "Si estas pericias dan bien, ella podría quedar en libertad", especuló.

Qué había dicho Alejandro Cipolla sobre la medida

El abogado ya había anticipado esta nueva instancia a través de sus redes sociales. Allí definió la presentación como "un gran avance obtenido por esta defensa en el camino hacia la recuperación de su libertad".

Además, remarcó el compromiso de su equipo con el proceso judicial y afirmó: "Continuaremos trabajando firmemente para garantizar sus derechos".

De esta manera, la defensa espera que las nuevas pericias puedan aportar un resultado diferente al de las evaluaciones anteriores y abrir una nueva posibilidad para modificar las condiciones que atraviesa actualmente la joven.

Las palabras de Alejandro Cipolla

Cómo es la vida de Morena Rial durante el arresto domiciliario

Mientras cumple con el arresto domiciliario, la hoja de Jorge Rial mantiene una rutina vinculada a sus estudios. Actualmente cursa la carrera de abogacía y rinde sus exámenes de manera virtual.

En paralelo, durante las últimas semanas también surgieron versiones sobre su vida sentimental. Pepe Ochoa contó que la mediática estaría iniciando una relación con un joven llamado Federico, con quien mantendría conversaciones frecuentes por WhatsApp.

Por el momento, no existe una confirmación oficial sobre ese supuesto vínculo. Sin embargo, según lo que trascendió, el joven habría adquirido un lugar importante en la vida de Morena.

El pedido para que pudiera volver a trabajar

La situación de Morena también generó otro reclamo por parte de su abogado. Hace apenas unas semanas, Cipolla manifestó su indignación luego de que la Justicia rechazara un pedido para que la joven pudiera volver a trabajar, aunque fuera a través de sus redes sociales.

Una de las condiciones del arresto domiciliario le impide utilizar cualquier plataforma, por lo que la defensa había solicitado una modificación para que pudiera retomar esa actividad.

El pedido finalmente fue rechazado y volvió a generar cuestionamientos por parte del abogado.

Qué puede pasar ahora con Morena Rial

La nueva instancia de pericias psicológicas aparece como un paso importante para la defensa de Morena Rial. El resultado de los estudios será clave para determinar si puede avanzar el pedido que busca modificar su situación judicial.

Mientras tanto, la joven continúa cumpliendo el arresto domiciliario, estudia abogacía y espera una nueva resolución sobre su futuro. Para su defensa, un resultado favorable en las próximas evaluaciones podría convertirse en el punto de partida para recuperar su libertad.