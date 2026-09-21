More Rial enfrenta una nueva instancia judicial en Córdoba: qué pasó con el juicio

La situación judicial de More Rial vuelve a sumar un nuevo capítulo. Mientras permanece bajo arresto domiciliario en la Ciudad de Buenos Aires por una causa diferente, la joven atraviesa este lunes una instancia dentro de otro expediente que se tramita en la provincia de Córdoba.

En este caso, la investigación está relacionada con las denuncias realizadas por sus exparejas, Dylan Rodríguez y Facundo Ambrosioni Lutri, y contempla una serie de acusaciones que deberán ser analizadas en el marco del proceso judicial.

Una audiencia preliminar antes del juicio

La causa que tiene como acusada a Morena Rial en la provincia de Córdoba atraviesa este lunes una nueva etapa. Estaba previsto que comenzara el juicio por las denuncias realizadas por sus exparejas, Dylan Rodríguez y Facundo Ambrosioni Lutri, pero el inicio del debate fue postergado.

En su lugar, se realizará una audiencia preliminar, una instancia previa en la que las partes analizarán la situación procesal y los pasos que deberá seguir el expediente.

El abogado de los denunciantes, Carlos Nayi, explicó en diálogo con la prensa que la audiencia se realizará "a los fines de ver cuál es el temperamento frente a la acusación de Morena".

De qué está acusada Morena Rial

La acusación formal contra la hija del conductor Jorge Rial contempla los delitos de robo, hurto, amenazas y coacción.

Meses atrás, la defensa de Morena había solicitado una probation, acompañada de una propuesta de reparación económica para los damnificados. Sin embargo, tanto Rodríguez como Ambrosioni Lutri rechazaron esa alternativa y solicitaron que la causa avance hacia un juicio oral.

La negativa de los denunciantes impidió que el conflicto pudiera resolverse mediante esa salida alternativa y el expediente continuó su recorrido judicial.

La audiencia será por videollamada

La instancia prevista para este lunes se llevará adelante mediante una videollamada. Por ese motivo, Morena Rial no tendrá que presentarse físicamente ante los tribunales de Córdoba.

Actualmente, la joven permanece bajo arresto domiciliario en la Ciudad de Buenos Aires, aunque esa medida corresponde a otra causa judicial.

En ese expediente, Morena está detenida por una investigación vinculada con distintos robos ocurridos en la zona norte de la provincia de Buenos Aires.

La otra causa judicial y el pedido de excarcelación

En las últimas horas también se conoció una novedad relacionada con ese segundo expediente. La Cámara de Apelación en lo Penal y de Garantías de San Isidro confirmó por unanimidad la resolución que había rechazado el pedido de excarcelación presentado por la defensa.

La situación se produjo luego de la homologación de un acuerdo de juicio abreviado, mediante el cual Morena Rial fue condenada a tres años de prisión.

A partir de esa resolución, sus abogados habían solicitado que recuperara la libertad "en términos de la libertad condicional". Sin embargo, el pedido de excarcelación fue rechazado y posteriormente confirmado por la Cámara.

Qué sigue ahora en Córdoba

Con el comienzo del juicio postergado, la audiencia preliminar de este lunes se presenta como una instancia para definir cómo continuará la causa en Córdoba.

El expediente tiene como eje las acusaciones por robo, hurto, amenazas y coacción contra la hija de Jorge Rial, mientras que los denunciantes mantienen su pedido de que el caso sea llevado a un debate oral.

La resolución que surja de esta etapa permitirá determinar los próximos pasos de un proceso que vuelve a poner a la joven frente a una instancia judicial, mientras continúa bajo arresto domiciliario por una causa diferente.

Un nuevo capítulo judicial para Morena Rial

La situación judicial de Morena Rial continúa desarrollándose en distintos expedientes y jurisdicciones.

En Córdoba, la causa por las denuncias de sus exparejas avanza ahora hacia una nueva instancia antes del eventual juicio oral, mientras que en la provincia de Buenos Aires permanece vigente la condena de tres años de prisión y la medida de arresto domiciliario vinculada con otro expediente.