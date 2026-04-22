More Rial sorprendió con un cambio de look en plena prisión domiciliaria: las fotos

Desde hace más de un mes, More Rial cumple prisión domiciliaria por una causa de robo bajo la modalidad "escruche". En ese contexto judicial complejo, y a la espera de un juicio oral en Córdoba, la influencer intenta mostrar señales de avance personal: en las últimas horas reapareció en redes con un cambio de look que no pasó desapercibido.

Tras haber estado cinco meses detenida en la Unidad Penal N°51 de Magdalena, la hija de Jorge Rial permanece bajo arresto en el domicilio de su hermana Rocío, con el fin de estar cerca de su hijo Amadeo, de un año y seis meses. A pesar de la situación judicial, decidió encarar una nueva etapa: empezó a estudiar una carrera universitaria y apostó por renovar su imagen.

En ese contexto, este martes su estilista fue quien mostró en redes que visitó a Morena en el domicilio y dio a conocer el resultado del trabajo realizado. A través de su cuenta de Instagram, el peluquero publicó el nuevo estilo de la joven con iluminaciones rubias tipo "balayage", respetando la base natural del cabello. "Cambio de look para su nueva vida", escribió junto a las imágenes.

Lejos de la exposición mediática y de las controversias que marcaron su pasado reciente, More Rial busca sostener un perfil más bajo, con la intención de evitar nuevos conflictos que puedan complicar su situación judicial.