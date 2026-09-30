Moria Casán mandó al frente a Luck Ra y Julieta Poggio: "Están descubriéndose entre las sábanas..."

La vida sentimental de Luck Ra volvió a quedar en el centro de la escena después de una inesperada declaración de Moria Casán.

La One aprovechó el cierre de su programa para referirse a lo que ocurre alrededor del cantante y mencionó directamente a Julieta Poggio.

El dato adquiere especial interés porque ambos comparten actualmente el set de MasterChef, donde conviven durante las grabaciones y quedaron expuestos a la mirada permanente del público.

Moria Casán habló de Luck Ra y Julieta Poggio

Durante su programa, Moria deslizó que la ex participante de Gran Hermano habría tenido un encuentro con el cantante cuartetero y puso el foco en la cronología de los hechos que rodean al cantante.

Fue entonces cuando la conductora lanzó una de sus frases más contundentes: "¿Puede ser que sea Juli Poggio? Están descubriéndose entre las sábanas, a nadie les cierra las fechas porque todos se acostaron con todos, están muy confundidos".

Las palabras de la One ubicaron a la actriz y al cantante en el centro de la conversación. Hasta el momento, ninguno de los dos confirmó públicamente una relación entre ellos.

Julieta Poggio y Luck Ra comparten MasterChef

Un dato que le suma interés a la situación es que Julieta Poggio y Luck Ra comparten actualmente el set de MasterChef.

La participación de ambos en el reality culinario hace que sus encuentros frente a las cámaras sean seguidos con especial atención.





¿Qué pasa entre Luck Ra y La Joaqui?

Las declaraciones de Moria Casán también se producen mientras continúa la atención sobre Luck Ra y La Joaqui.

Las palabras de Tiago PZK sobre una posible "traición" habían vuelto a instalar esa historia en el centro de la escena. Ahora, la mención de Julieta Poggio abre otro interrogante alrededor de la cronología de los distintos acontecimientos.

Por el momento, las afirmaciones sobre un supuesto acercamiento entre los protagonistas provienen de los comentarios realizados públicamente por la conductora.

Una historia que suma un nuevo capítulo

La frase de Moria agregó un nuevo capítulo y dejó una pregunta abierta: ¿alguno de los involucrados saldrá a hablar sobre lo ocurrido y aclarará qué hay realmente detrás de esta historia?