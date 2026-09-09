Moria Casán recordó un tierno gesto de Chiche Gelblung con su familia que la sorprendió: "Me llamó y..."

Este miércoles 9 de septiembre murió Samuel "Chiche" Gelblung a los 82 años. En redes sociales, figuras del periodismo, la política y la farándula argentina expresaron sus condolencias y acompañaron a sus familiares. Por su parte, Moria Casán lo despidió al aire de su programa y recordó una tierna anécdota.

Durante el pase con el noticiero, la conductora habló con Valeria Sampedro y Nacho Otero sobre la partida del histórico periodista. Conmovida por la noticia, destacó su importancia dentro de los medios y su particular manera de trabajar. "Todos tuvimos algo que ver con Chiche, una leyenda del periodismo. ¿Qué puedo decir? Un ser especial, un disruptivo, un vanguardista", expresó en "La mañana con Moria".

La One también puso el foco en el estilo que caracterizó a Gelblung durante décadas. "Con esas noticias que por momentos eran bizarras, él armaba algo que te las hacía sentir con un poder... Un hombre muy capaz", señaló. Sin embargo, prefirió rescatar una faceta menos conocida del comunicador.

"Últimamente estaba muy amoroso y siempre lo fue. Me quedo con lo bueno, yo tengo una lengua brava", reconoció Moria. En ese sentido, contó que había conversado con Chiche apenas dos semanas antes de su muerte, cuando ambos coincidieron en el programa de Guido Záffora.

Moria Casán recordó a Chiche Gelblung. (Foto: Captura El Trece).

Durante aquel encuentro, el periodista se interesó por la serie de Moria y la tomó como ejemplo al hablar sobre su propia decisión de continuar trabajando. "Él decía que le preguntaban por qué seguía trabajando y que para él era una terapia más. ‘Si no, miren a Moria, que tiene 80 años, sigue trabajando y es una estrella'", recordó.

A partir de esa charla, Casán rescató una enseñanza que atribuyó a Gelblung: "No tiene nada que ver la edad y la enfermedad que tengas, sino seguir activo". También destacó su capacidad para moverse con naturalidad en distintos ámbitos: "Él se prestaba mucho para la comedia, para todo lo que fuese show".

Moria Casán, Mirtha Legrand y Chiche Gelblung.

Pero el recuerdo más especial llegó cuando Moria decidió compartir una anécdota ocurrida mientras ambos participaban en Bailando por un sueño. Según contó, Chiche la llamó después de conocer a su nieta Helenita y tuvo un gesto que la conmovió especialmente.

"Tenía un toque tierno que era comestible. Tenía su cosa dura, pero humanamente era súper tierno", aseguró la conductora antes de revelar qué había sucedido. "Un día estábamos trabajando juntos en el Bailando y al otro día me llamó y me dijo: ‘Te llamo para decirte que ayer conocí a tu nieta Helenita y quería felicitarte por la belleza de esta chica. Estamos encantados con Cristina, hablamos con ella'".

Aquel llamado quedó guardado en la memoria de Moria. Por eso, al momento de despedirlo, eligió correrse de la imagen de periodista duro y provocador que mostró durante tantos años. "Tenía esos toques tiernos, humanos y amorosos", concluyó.