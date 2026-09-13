Moria Casán reveló por qué apoyó a Cristina Kirchner y llenó de elogios a Javier Milei: "Es un disruptivo..."

En el programa de este domingo 13 de septiembre, "El Run Run del Espectáculo" (Crónica TV) hizo un repaso de las llamativas declaraciones de Moria Casán. Es que la One volvió a hablar de política y sorprendió con sus definiciones sobre Cristina Kirchner, Javier Milei y los distintos gobiernos que atravesó la Argentina.

En una entrevista con Laura Di Marco en "La Trama" (La Nación +), Moria recordó su apoyo a Cristina Kirchner y explicó los motivos que la llevaron a respaldar a la expresidenta. "En algún momento apoyé a Cristina porque creo en la ‘vaginocracia' absolutamente", expresó la diva durante la charla.

Casán llevó su argumento a una cuestión de género, ya que, según expresó, Cristina Kirchner estaba "en un lugar de mucho hombre". No obstante, también aclaró que siempre fue "variante" en su postura política. "En un momento apoyé a los radicales y después me fui para Menem", rememoró.

Consultada por el mejor gobierno, Moria Casán aseguró que "la mejor época fue la de Carlos Menem", ya que durante aquellos años "había alegría y no había tanto odio".

A la hora de referirse al presidente Javier Milei, la One sostuvo: "Me parece que todo lo que consiguió lo hizo por ser un disruptivo". Además, destacó que el jefe de Estado "hace lo que prometió". "Si él cree que le está haciendo bien a la economía y al país, que siga lo que cree que está haciendo", cerró la conductora de "La Mañana con Moria" (El Trece).