Moria Casán y Georgina Barbarossa vivieron una noche especial tras su reconciliación: las fotos

La reconciliación entre Moria Casán y Georgina Barbarossa sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. A pocos días del afectuoso saludo que la conductora de Telefe le dedicó a su colega, este viernes se acercó hasta el Teatro Metropolitan para acompañarla en una función de "Cuestión de Género".

La actriz fue sorprendida por la presencia de Barbarossa durante el saludo final de la obra. Desde el escenario, Moria tomó el micrófono y volvió a referirse a la amistad que logró recomponer después de varios años de distancia.

"No hay nada más hermoso que poder recomponer una amistad hermosa que estaba ahí medio peladita. Nunca te dejé de querer, mi amor", expresó, mientras el público respondía con una ovación. Desde su butaca, la presentadora de "A la Brbarossa" le contestó: "Yo tampoco".

La escena tuvo además un detalle muy al estilo de "La One": la propia Casán contó cómo se concretó la visita. "Me llamó hoy: ‘¿Tenés entrada?'. Dije: ‘Venite ya'", reveló entre risas. De esta manera, ambas volvieron a mostrarse juntas y dejaron otra señal del buen momento que atraviesa su vínculo.

Moria Casán y Georgina Barbarossa. (Foto: Instagram/ @geobarbarossa)

La historia entre las dos viene de varias décadas. Aunque fueron íntimas amigas, la relación se quebró a comienzos de los 2000. Uno de los motivos fue la invitación de Barbarossa a su programa a Luis Vadalá, expareja de Casán, quien asistió acompañado por su nueva novia. Más tarde hubo cruces relacionados con Sofía Gala y con una supuesta insinuación sobre el consumo de drogas de Miguel Ángel "el Vasco" Lecuna, marido de Georgina, asesinado en 2001.

El reencuentro público llegó durante los Martín Fierro 2026, cuando Moria se acercó a Barbarossa y le dijo: "Te quiero y te honro". El abrazo frente a las cámaras marcó el comienzo de una nueva etapa. Tres días después, el jueves 21 de mayo, protagonizaron un dúplex entre "La mañana con Moria" y "A la Barbarossa".

Georgina Barbarossa cenó con Moria Casán. (Foto: Instagram/ @geobarbarossa)

La propia Georgina se encargó de compartir postales de la noche en su cuenta de Instagram. Junto a las imágenes, le dedicó un emotivo mensaje a Moria: "Noche mágica. Reencuentro, festejo de cumple, una obra excelente, comida rica, muchas risas, anécdotas y una profunda amistad que, de a poco, vamos haciendo emerger".

Y sumó: "Felices 80 Moria, gracias por tus palabras tan conmovedoras y por una noche inolvidable". Antes de concluir tuvo un especial gesto con Dante y felicitó a Sofía Gala: "Dante no puedo creer, un ser angelado. Te felicito".

Ahora, la visita al teatro volvió a confirmar que la reconciliación avanza. Según mostró Georgina en sus redes sociales, después de la función ambas compartieron una cena en un restaurante italiano junto a Ale Benevento, representante de la conductora de Telefe, y Dante, el nieto de Moria.