Murió, a los 87 años,  Aidé Andreone, la actriz y titiritera que dedicó su vida al teatro para las infancias: "Su legado..."

Murió a los 87 años la actriz y titiritera Aidé Andreone, cuya trayectoria estuvo dedicada al teatro para las infancias, también como autora, directora y docente. La Asociación Argentina de Actores y Actrices despidió con tristeza a la artista con un comunicado en el que se la homenajeó. La noticia generó una ola de dolor en el ambiente artístico, donde la recordaron por su compromiso con los títeres y su capacidad para contar historias que trascendieron generaciones. El comunicado de la entidad acompañó a sus familiares, amistades y colegas en este momento de dolor.

Despedimos con tristeza a la actriz y titiritera Aidé Andreone, cuya trayectoria estuvo dedicada al teatro para las infancias, también como autora, directora y docente. Acompañamos a sus familiares, amistades y colegas en este momento de dolor. https://t.co/TfxNGDRbfz https://t.co/LLDviVTBb2 — Asociación Argentina de Actores y Actrices (@actoresprensa) October 9, 2026

Su nombre real era Haydeé Teresa Andreone. Nació el 19 de octubre de 1938 en Marcos Juárez, provincia de Córdoba, y falleció el 9 de octubre de 2026 . Estaba afiliada a la Asociación Argentina de Actores y Actrices desde 1980 . Su acercamiento a los títeres se produjo mientras escribía guiones para los cortometrajes de su hermano, José Luis.

Durante una visita al Festival de Necochea conoció el trabajo de Alberto Cebreiro, con quien se formó durante tres años. Comenzó su actividad profesional en el teatro independiente y luego integró, durante seis años, el elenco de titiriteros del Teatro Rivera Indarte de Córdoba. Más tarde compartió un proyecto teatral con Enrique Orozco.

En Buenos Aires, se incorporó en 1985 al Grupo de Titiriteros del Teatro Municipal San Martín, donde trabajó con Ariel Bufano. Aquella experiencia ocupó un lugar significativo en su recorrido artístico y en su valoración de los títeres como un lenguaje teatral con posibilidades expresivas propias . Entre sus creaciones se destaca "Mi amor es un colador", escrita junto a Silvina Reinaudi, con música de Tito Loréfice.

La obra formó parte en 1987 del ciclo "Teatro en el Viejo Cabildo", organizado por el Teatro Nacional Cervantes, y continuó presentándose en distintas temporadas. Al frente del grupo Barrilete, Andreone dirigió nuevas puestas de esta historia que combinaba actuación y títeres. En 2018, el texto fue incluido en la antología "Títeres en palabras II".

Su labor como autora y directora incluyó también "Piquiyi" y "Huracán huracanado", presentadas en el Museo Argentino del Títere. Esta última fue concebida especialmente para niñas y niños con visión disminuida, con una propuesta que también contemplaba al público sin dificultades visuales . Como intérprete titiritera participó en "Sietevidas, la gatópera", con libro de Silvina Reinaudi y dirección de Roly Serrano.

Su actividad se extendió a la literatura infantil, con obras como "101 cuentos para soñar" y numerosas adaptaciones de cuentos clásicos, como "Pinocho", "Caperucita Roja", "Aladino", "Blancanieves", "Pulgarcito", "Tres Cerditos", "La Bella y la Bestia" y "Pocahontas".

Además, la enseñanza tuvo un lugar importante en su trayectoria, a través de talleres como los realizados en La Calle de los Títeres . En los últimos años, se dedicó a brindar clases de Yoga en su propio estudio, ubicado en el barrio de Saavedra, en la Ciudad de Buenos Aires.

Con su partida, el teatro de títeres pierde a una de sus figuras más queridas y respetadas, que supo construir un lenguaje propio y dejar una huella imborrable en el público infantil y en sus colegas. Su legado perdurará en cada función, en cada taller y en cada historia que ayudó a contar.