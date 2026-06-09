Murió Beatriz Matar, reconocida actriz y directora teatral, a los 84 años

El mundo del espectáculo está de luto ante el fallecimiento de Beatriz Matar a los 84 años. La triste noticia fue confirmada este martes por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que destacó la enorme huella que dejó como intérprete, directora, autora y docente a lo largo de varias décadas de trabajo.

"Con profunda tristeza, despedimos a Beatriz Matar, actriz, directora, autora, maestra de actores. Desarrolló una labor artística integral que la convirtió en una figura destacada de la cultura, con una obra especialmente comprometida con la reflexión sobre la condición humana, el arte y la memoria. Nuestras sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos", escribieron desde la asociación.

Nacida el 22 de diciembre de 1941, Matar desarrolló una carrera tan extensa como diversa. Se formó en la Escuela Nacional de Arte Dramático junto a maestros de la talla de Augusto Fernandes y Juan Carlos Gené, y desde muy joven comenzó a construir un camino que la convertiría en una figura de referencia dentro de la escena nacional.

Sobre los escenarios participó de recordadas producciones como "Vidas privadas", "Viet Rock", "Fuego en el rastrojo", "El reino de las mujeres" y "Cien veces no debo". También integró prestigiosos grupos teatrales y compartió proyectos con reconocidos artistas como Federico Luppi, Selva Alemán, Lito Cruz y Hedy Crilla.

El mensaje de la Asociación Argentina de Actores y Actrices. (Foto: X).

Su aporte no se limitó a la actuación. Como directora encabezó numerosas obras, entre ellas "Tartufo", "Miserias y terrores del Tercer Reich", "Como en un tango" y "La vida es un cabaret". Además, trabajó en televisión al frente de distintos ciclos de ATC y colaboró con elencos de primer nivel.

La artista también dejó su marca en el cine, la dramaturgia y la literatura. Participó en películas emblemáticas, escribió más de veinte piezas teatrales y publicó libros dedicados a la actuación, la poesía y la reflexión artística. Entre sus textos más reconocidos se encuentra "La tarea de ser actor", una obra de consulta para varias generaciones.

A lo largo de su vida, Beatriz Matar se destacó además por su labor pedagógica. Dictó cursos, talleres y seminarios que ayudaron a formar a numerosos intérpretes y creadores. Su legado permanecerá vivo no solo en sus trabajos, sino también en cada uno de los artistas que encontraron en ella una guía y una inspiración.