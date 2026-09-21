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Murió Carlos Alonso, reconocido artista plástico, a los 97 años

El pintor, dibujante y grabador mendocino falleció este lunes en Córdoba. Su trayectoria estuvo atravesada por la memoria, el exilio y una mirada crítica sobre la realidad del país. Leé los detalles, en la nota.

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Este lunes 21 de septiembre, el ambiente artístico argentino está de luto tras confirmarse la muerte de Carlos Alonso, a los 97 años. El artista plástico mendocino falleció en su casa de Unquillo, Córdoba, donde residía desde hacía décadas. La noticia fue comunicada por su familia.

Nacido en Tunuyán en 1929, Alonso construyó una extensa trayectoria como pintor, dibujante y grabador. Su producción estuvo marcada por una fuerte mirada sobre la realidad social y política argentina. Con el paso de los años, se convirtió en una de las figuras centrales del arte nacional y recibió, entre otros reconocimientos, el Premio Nacional a la Trayectoria Artística en 2018.

Su historia personal también atravesó profundamente su obra. Tras el golpe de Estado de 1976, se exilió en Europa y, en 1977, sufrió la desaparición de su hija Paloma. Años después regresó al país y se instaló en Unquillo. Desde entonces, sus pinturas y dibujos continuaron explorando la memoria, el dolor, la violencia y distintas experiencias humanas.

A lo largo de su carrera, el artista también trabajó sobre grandes obras de la literatura. Entre ellas se encuentra su serie inspirada en "La Divina Comedia", de Dante Alighieri. Su producción combinó pintura, dibujo, collage y otras técnicas, con una estética expresionista que se convirtió en una de sus principales características.

El comunicado de la familia de Carlos Alosno. (Foto: Instagram/ @carlosalonso.oficial).
El comunicado de la familia de Carlos Alosno. (Foto: Instagram/ @carlosalonso.oficial).

El legado de Alonso quedó plasmado en numerosas exposiciones dentro y fuera del país. En 2019, el Museo Nacional de Bellas Artes realizó una gran retrospectiva de su trayectoria. Ahora, a los 97 años, su partida cierra una extensa etapa de la historia del arte argentino, aunque su obra continúa como testimonio de una época y de una mirada artística inconfundible.

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